Zum 47. Geburtstag von Enrique Iglesias hat Partnerin Anna Kournikova (40) das Familienalbum geöffnet und ein neues Foto mit ihren knapp zwei Millionen Instagram-Followern geteilt.

Der Schnappschuss zeigt den Sänger und die ehemalige Tennisspielerin mit ihren drei Kindern im Garten. Die Zwillinge Lucy und Nicholas (4) sitzen auf Kournikovas Schoß, die zweijährige Tochter Mary hat auf den Schultern von Papa Enrique Platz genommen. Im Hintergrund liegt Familienhund Jack im Gras. "Alles Gute zum Geburtstag an den wunderbarsten Papa", schreibt Kournikova zu dem Foto. "Wir lieben dich sehr!!!"

Familienfotos sind eine Seltenheit

Einblicke in das Familienleben von Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern sind eine echte Rarität: Kournikova teilte zuletzt zum vierten Geburtstag der Zwillinge im Dezember 2021 Fotos der Kinder. Auch die Geburt von Tochter Mary im Januar 2020 verkündete sie auf der Social-Media-Plattform.

Zum Muttertag teilte Iglesias am Sonntag ein Video der Mutter seiner Kinder bei Instagram, das sie beim Tanzen mit ihrer zweijährigen Tochter im Garten zeigt. Die 40-Jährige spielt in dem Clip Luftgitarre mit einem Spielzeug und wirbelt ihre Haare durch die Luft. "An alle Mütter auf der Welt, ihr rockt", schrieb der Musiker dazu.