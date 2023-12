Der neue Animationsfilm "Raus aus dem Teich" hat am Wochenende seine Premiere in Berlin gefeiert. Mit dabei war auch Elyas M'Barek, der mit einem neuen Look auf dem roten Teppich überrascht hat.

Elyas M'Barek (41) lebt seit 2022 gemeinsam mit seiner Frau Jessica in New York. Der Schauspieler ist nur noch selten auf den roten Teppichen in Deutschland zu sehen. Für die Premiere der Animations-Komödie "Raus aus dem Teich" kehrte er jetzt wieder nach Berlin zurück. Der 41-Jährige leiht darin einer Ente seine Stimme. Als er im Zoo Palast am Wochenende mit einer großen Entenfigur sowie Kollegen wie Nazan Eckes (47) und Jorge González (56) für die Fotografen posierte, fiel vor allem eines auf: Der Schauspieler hat einen neuen Look.

Viele Locken und Drei-Tage-Bart

Denn M'Barek trägt seine Haare mittlerweile deutlich länger als gewöhnlich. Seine dunklen Locken kommen dabei voll zur Geltung. Zudem setzt er auch im Gesicht auf mehr Haare und präsentierte einen Drei-Tage-Bart. Zu seinem neuen Look wählte er ein schlichtes Outfit: einen dunklen Anzug sowie einen dunklen Rollkragenpullover. Der "Fack ju Göhte"-Star hat bereits in der Vergangenheit gerne mit seinem Look gespielt. So zeigte er sich 2017 in "Bullyparade - Der Film" mit sehr langen Haaren, 2018 schockte er seine Fans dann mit einem extrem kurzen Haarschnitt. Damals trauerten viele Fans seinen schönen Locken nach. Die dürften nun angesichts der aktuellen Lockenpracht mehr als glücklich sein.

Elyas M'Barek spricht in der deutschen Version des US-amerikanischen Animationsfilms "Migration" von Benjamin Renner (40) den Entenpapa Mack Mallard. In dem Streifen wagt eine vierköpfige Stockenten-Familie erstmals den Flug aus den USA nach Jamaika. "Raus dem Teich" kommt am 21. Dezember 2023 in die Kinos.

In seiner neuen Wahlheimat genießt er die Anonymität

Mit den USA kennt sich der 41-Jährige bestens aus. Kurz nach der Hochzeit zog er mit seiner Frau in eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn. M'Barek genießt dort vor allem seine Unbekanntheit. "Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin", gestand er im Juni in der Zeitschrift "Men's Health". Er finde es "voll okay", im Privatleben keine Beachtung zu bekommen. "Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U-Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht. Es ist das Größte!" Die Bekanntheit, die er in Deutschland besitzt, sei beruflich zwar ein Vorteil, aber benötige er nicht unbedingt, um glücklich zu sein. Gut möglich also, dass er nach der Filmpremiere schnell wieder zurück nach New York reist.

Seit September 2022 ist der Schauspieler mit dem Model Jessica Riso verheiratet. Die US-Amerikanerin nahm danach seinen Nachnamen an. Sie wuchs in Kalifornien auf, lebt aber bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in New York. "Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben", verriet sie im Frühjahr der "Gala".