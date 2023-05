Kaley Cuoco trauert um ihren Hund. Auf Instagram widmet die Schauspielerin dem verstorbenen Chihuahua namens Dump Truck emotionale Worte. Sein Tod habe ihre "Seele durchbohrt".

Nur wenige Wochen nachdem Kaley Cuoco (37) erstmals Mutter geworden ist, muss die Schauspielerin nun einen schmerzhaften Verlust verkraften. Ihr Hund, ein Chihuahua namens Dump Truck, ist verstorben, wie Cuoco auf Instagram schreibt. Zu einer Reihe an Bildern, die das Hündchen zeigen, verfasste sie emotionale Worte, die beweisen, wie sehr der Verlust sie trifft.

"Ein Hund ist das einzige Wesen auf der Welt, das dich mehr liebt als sich selbst", zitiert die 37-Jährige den Schriftsteller Josh Billings (1818-1885). Und weiter: "Mein liebster Dump Truck, mich von dir verabschieden zu müssen, hat meine Seele tief durchbohrt." Der Chihuahua sei "in einigen der schwersten Momente meines Lebens" bei ihr gewesen, so die Schauspielerin. "Du hast jedem, der dich getroffen hat, endlose Freude bereitet, und meine Nase geküsst, wenn ich es am meisten gebraucht habe."

"Du warst so besonders und ich bin dankbar, dass wir einander gefunden haben", schreibt Cuoco weiter. Die Schauspielerin nahm den Chihuahua zu Beginn der Pandemie als Pflegehund bei sich auf, wie sie in der Sendung "Late Night with Seth Meyers" erzählte. Schließlich habe sie ihn dann aber adoptiert.

Hund Norman starb vor zwei Jahren

Erst 2021 musste Cuoco den Tod ihres 14 Jahre alten Hundes Norman verkraften. Sie schrieb damals, sein Tod habe bei ihr "welterschütternde, tiefe Schmerzen ausgelöst, von denen ich nicht wusste, dass sie möglich sind". Ihrem Dump Truck gibt sie jetzt mit auf den Weg: "Bitte sag Norman, dass ich ihn jeden Tag vermisse, und dass ich euch beide für immer wertschätzen werde."