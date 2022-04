Jenny Frankhauser gibt auf Instagram ein Schwangerschafts-Update. Aktuell sei sie im fünften Monat und habe "keine Beschwerden" mehr.

Jenny Frankhauser (29) freut sich auf ihren Nachwuchs. Bis ihr ungeborenes Baby auf die Welt kommt, dauert es jedoch noch ein wenig. Aktuell sei sie im fünften Monat, wie sie auf Instagram schreibt. "Unfassbar!!! Wie schnell vergeht denn bitte die Zeit", kommentiert sie ein Foto von sich, auf dem sie ein enges, beiges Strickkleid trägt, durch das ihre Babykugel deutlich zur Geltung kommt.

"Unser kleines Baby ist schon so groß wie eine Orange", verrät Frankhauser. Zudem habe es schon so etwas wie Geschmacksnerven entwickelt und möge offenbar kein Fisch oder fettiges Essen. "Nur gesund bitte!! Ganz der Papa", so Frankhauser. Sie sei gespannt, was ihr Kind von welchem Elternteil erbe. Beschwerden habe die Dschungelkönigin von 2018 keine mehr: "Spätestens jetzt kann ich die Schwangerschaft so richtig genießen."

"Konnte vor Übelkeit nichts mehr machen"

Das sah vor einigen Wochen noch anders aus. Anfang April hat die 29-Jährige ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, dass es ihr in der siebten bis neunten Woche "sehr, sehr schlecht" gegangen sei. "Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen", erinnerte sie sich. Jetzt können Frankhauser und ihr Partner Steffen König sich also vollends auf ihre Elternzeit freuen.