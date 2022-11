In den vergangenen Wochen ist Kanye West (45) mehrfach mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen, hat infolgedessen unzählige Menschen gegen sich aufgebracht und es sind auch einige seiner Deals geplatzt. Der US-Rapper, der sich nur Ye nennt, hat bei Twitter angekündigt, dass er für 30 Tage ein "verbales Fasten" durchführen möchte.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo