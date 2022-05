Die Leidenszeit von Fritz Wepper neigt sich offenbar dem Ende zu. Nach mehr als einem Jahr in Krankenhaus und Rehaklinik durfte der Schauspieler nun für einen Ausflug mit Freund Bernd Herzsprung erstmals zurück in die "bayerische Realität".

Nach über einem Jahr in Klinik und Reha durfte Fritz Wepper (80) wieder zurück in die "bayerische Realität". Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, machte er mit seinem Kumpel und Schauspielkollegen Bernd Herzsprung (80) einen Ausflug.

Herzsprung holte Wepper in der Rehaklinik "Jägerwinkel" am Tegernsee ab, zusammen fuhren sie in ein Hotel. Dort gab es ein Weißwurstfrühstück. "Es war ein erhabenes Gefühl, wieder in der bayerischen Realität sein zu dürfen. Das war die beste Weißwurst meines Lebens", sagte Wepper laut "Bild" nach vier Würsten und einem kleinen Bier.

Notoperation wegen Tumor, später Corona: Die Leidenszeit von Fritz Wepper

Im Februar 2021 machte Fritz Wepper öffentlich, dass er an Hautkrebs leidet. Der Schauspieler wurde mit Kortison behandelt. Doch der Krebs bildete Metastasen. Im März 2021 musste Wepper mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Dort entdeckten die Ärzte einen Tumor im Bauchraum. Die Geschwulst musste in einer Notoperation entfernt werden. Wepper lag im Koma.

Seit dieser Zeit hält sich Wepper in Krankenhäusern und in der Reha auf. Im März 2022 hätte er eigentlich nachhause gehen sollen, doch dann infizierte er sich mit dem Corona-Virus.

Laut "Bild" wurde die Reha nun weiter verlängert. Ende Mai soll er aber wieder nach Hause können. Wepper, der unter anderem in der Krimiserie "Derrick" bekannt wurde, lebt mit seiner zweiten Frau Susanne Kellermann und der gemeinsamen Tochter Filippa (10) am Tegernsee.