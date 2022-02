Kürzlich war die Mutter von "Fast and Furious"-Star Tyrese Gibson auf die Intensivstation gekommen. Nun ist sie an den Folgen einer Lungenentzündung und Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Schauspieler trauert auf Instagram.

Tyrese Gibson (43) trauert um seine Mutter. Priscilla Murray Gibson war mehr als eine Woche mit einer Covid-19-Erkrankung und einer Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Krankenhauses gelegen. Am Montag ist sie gestorben.

Auf Instagram teilte der "Fast and Furious"-Star nun einen herzzerreißenden Post. "Im Namen meiner Familie und aller, die jemals für meine Mutter gebetet haben, ist dies der traurigste Moment meines Lebens", kommentierte er ein Video, in dem er die Hand seiner Mutter am Krankenbett hält.

"Wir als Familie sind gebrochen"

Seine Mutter sei gerade verstorben, schrieb Gibson. "Mögen der Herr Jesus Christus und seine Engel die Türen des Himmels öffnen und sie umarmen", heißt es weiter. "Wir als Familie sind gebrochen und können das einfach nicht glauben", trauert der Schauspieler. "Von hier an bitte ich dich, meine Hand zu Halten, Mutter - und lass meine Hand niemals los." Gibson schließt mit den Worten: "So wie du meine Hand als Kind und als Teenager gehalten hast, lass meine Hand niemals los, Mutter."