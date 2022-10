Seit Jahren wirbt das Vergleichsportal "Check24" in seiner TV-Werbung mit der fiktiven Familie Bergmann. Die am 26. Oktober 1998 geborene Ariel Yasmin spielte in den Werbeclips die vorlaute Tochter Mary.

Ehemaliger Kinderstar ist erwachsen geworden

Doch das kleine süße Mädchen aus den Werbespots ist inzwischen erwachsen geworden und arbeitet als Model und Schauspielerin. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt Ariel Yasmin eine ganz neue Seite von sich und präsentiert sich mit Vorliebe sexy und verführerisch.

So zeigt sich Ariel Yasmin auf Instagram:

Ariel Yasmin : Von süß zu sexy

Den Instagram-Usern scheint diese neue Seite gut zu gefallen. Bereits mehr als 120.000 Abonnenten hat Ariel Yasmin auf der Social-Media-Plattform. Ehrensache, dass sie ihre Follower weiterhin regelmäßig mit heißen Bildern versorgt.

