Der ehemalige Wrestler Scott Hall ist tot. Die WWE-Legende, die in den 1990er Jahren als "Razor Ramon" zum Star wurde, wurde 63 Jahre alt. Via Twitter hat die WWE "Halls Familie, Freunden und Fans" ihr Beileid ausgesprochen. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll es bei Hall angeblich Komplikationen nach einer Operation gegeben haben.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.



WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS