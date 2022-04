Katrin zweifelt in "Rote Rosen" immer mehr an ihrer Beziehung zu Florian. In "Sturm der Liebe" erhält Carolin eine Absage und bei "GZSZ" wartet Luis besorgt auf ein Lebenszeichen von Miriam.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin wird zunehmend unsicherer, was ihre Beziehung mit Florian angeht. Florian spürt die Unstimmigkeiten, hält aber an den Plänen fest, was Anke sehr verletzt. Anders Leo: Er rät Katrin, mit Florian nach Lissabon zu gehen - auch, wenn sein Herz ihm was anderes sagt. Simon will mit Sara zusammen sein, aber nichts mit dem Baby zu tun haben. Franzi und David sind skeptisch. Schon beim ersten Ultraschall kneift Simon. Doch David kann ihn überreden und Simon schafft es gerade noch pünktlich zum Termin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Michael und Rosalie hoffen, dass Carolins Bewerbungsgespräch für die Stelle als Reitlehrerin erfolgreich verläuft, erhält sie von Werner eine Absage. Rosalie und Michael finden es schade, dass Carolin keine zweite Chance erhält, und schlagen ihr eine Übergangslösung vor. Da Shirin unter Gerrys Entscheidung sehr leidet, beschließt Henning, seiner Freundin zu helfen. Er lockert heimlich eine Schraube am Behandlungsstuhl im Beautysalon, wodurch Gerry sich verpflichtet fühlt, bei der Reparatur zu helfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva geht die Annäherung mit Dominic zu langsam. Als er ihre Hoffnungen wieder einmal enttäuscht, lässt Eva sich zu einer impulsiven Ansage hinreißen. Till schafft es, Mareike trotz aller Widrigkeiten einen schönen Tag zu bescheren. Sie verlangt von ihm Unmögliches. Corinna erfährt erleichtert, dass Matteo Alina aus seinem Leben verbannt hat, doch ihr Sohn hat auch für sie schmerzhafte Vorwürfe parat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie glaubt fest, dass Maximilian vergiftet wurde. Als sie erneut Lars und Maximilian beobachtet, will sie die Wahrheit herausfinden. Yannick wird durch seine Eifersucht auf Casper klar, dass er seine Affäre mit Isabelle so nicht fortsetzen kann. Lucie ist entschlossen, Miro und sich eine Chance zu geben. Doch dann macht sie eine beunruhigende Entdeckung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist geschockt, als sie erfährt, was passiert ist. Während Gerner noch überlegt, wie er an Beweise kommen kann, die seinen Verdacht bestätigen, wird er ins Kommissariat gebeten. Wieder kann er Yvonne nicht gestehen, was passiert ist, sodass die ausgerechnet von Katrin die Wahrheit erfährt. Luis bereitet es Sorgen, dass Miriam sich nicht meldet. Moritz ermutigt ihn, ihr Zeit zu lassen. Zwischen ihnen ist eine Menge passiert.