"Sturm der Liebe": Erik schafft es, Frau Dremels Interesse an ihm weiter zu wecken.

Erik macht in "Sturm der Liebe" eine neue Bekanntschaft. In "Alles was zählt" bringt Axel Simone mit seinen Attacken zur Weißglut. Bei "GZSZ" bangt Gerner im Krankenhaus um Sunny.