"GZSZ": Erik (l.) trifft es, wie weit Toni sich in New York von ihm entfernt hat.

In "Rote Rosen" zieht Carla einen Shitstorm auf sich. Jakob muss in "Unter uns" feststellen, dass seine Geisel um ihr Leben kämpft. In "GZSZ" kommt es zwischen Toni und Erik zu einer Aussprache.