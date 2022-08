In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) endet eine kindliche Mutprobe anders als gedacht. Bei VOX wird "Die leckerste Idee Deutschlands" gesucht. Commissario Brunetti ermittelt in "Tierische Profite" (Das Erste) nach dem Mord an einem Tiermediziner.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk, Krimi Was als Mutprobe beginnt, wird für drei Kinder aus einem nahe gelegenen Ferienlager zum Schreckensmoment. Heimlich betreten sie eine seit Jahren unbewohnte Villa. Sie wollen sich selbst davon überzeugen, dass es dort wirklich spukt. Doch statt Gespenstern zu begegnen, werden sie Zeugen des Kampfes zwischen Jakob Stocking (Robert Finster) und dem Bauunternehmer Ingo Hauer (Robert Lutz), bei dem Letzterer durch einen Messerstich getötet wird. Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) ermitteln. 20:15 Uhr, VOX, Die leckerste Idee Deutschlands, Gründershow In der VOX-Sendung mit Amiaz Habtu treffen Entwickler aus dem Bereich Food auf 100 Supermarktkunden, die sie bei Verkostungen von ihrer Lebensmittel-Innovation überzeugen müssen. Im Verlauf der Show gilt es für die Start-ups, sich gegen andere neuartige Speisen und Getränke durchzusetzen, um letztlich als Gewinner von "Die leckerste Idee Deutschlands" hervorzugehen. Das Sieger-Produkt wird bundesweit in den Regalen der REWE Märkte erhältlich sein. 20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Tierische Profite, Krimi Die Ermordung eines Veterinärmediziners gibt Brunetti (Uwe Kockisch) Rätsel auf. Der Tote war ein renommierter Universitätsprofessor, arbeitete aber seltsamerweise in einer großen Fleischfabrik. Offiziell gilt der Schlachthof als Vorzeigebetrieb, doch ein militanter Tierschutz-Aktivist bezichtigt die Verantwortlichen der grausamen Tierquälerei. Bevor der engagierte junge Mann entsprechende Beweise vorlegen kann, brechen Unbekannte bei ihm ein, entwenden das belastende Material und verletzen ihn schwer. Als der Commissario sich den Schlachthof näher ansehen will, erlebt er eine böse Überraschung. 20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: 'Wer wird Millionär?'.

20:15 Uhr, kabel eins, G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra, Action Duke (Channing Tatum) und Ripcord, Mitglieder der US-Spezialeinheit G.I. Joe, sollen die Überführung von vier Nano-Sprengköpfen von gewaltiger Vernichtungskraft überwachen. Der Transport wird durch den Angriff der Terroristin Baroness behindert. Mit der Unterstützung von Snake Eyes, Heavy Duty, Breaker und Scarlett gelingt es dennoch, die gefährliche Fracht in das G.I. Joe-Einsatzzentrum in Ägypten zu schaffen - nichtahnend, dass der Waffenhändler McCullen einen Angriff auf den Stützpunkt plant.