Ende Juni 2022 wurde die Produktion des BMW i3 im Werk Leipzig eingestellt. Zum Finale spendierte BMW dem Elektrokleinwagen noch ein letztes Sondermodell. Auf Basis der Modellvariante i3s wurden lediglich zehn Exemplare der Edition Homerun produziert.

Sonderlack und viel Ausstattung

Die kennzeichnet unter anderem eine exklusive Frozen-Lackierung von BMW Individual, die in den Farbtönen Frozen Dark Grey oder Frozen Red II ausgeführt wurde. Darüber hinaus umfasst die Edition Homerun 20 Zoll große Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign, ein elektrisch betriebenes Glasdach, eine Sonnenschutzverglasung und adaptive LED-Scheinwerfer.

Zum Ausstattungsumfang der Sondermodelle gehört außerdem das Interieurdesign Suite, das unter anderem die Lederausstattung Vernasca Dark Truffle, eine belederte Instrumententafel, ein Lederlenkrad mit galvanisierten Akzenten, einen Dachhimmel in Carumgrau sowie die Ambiente-Beleuchtung und das Begrüßungslicht beinhaltet. Aber die Edition Homerun bietet noch mehr Ausstattung. Mit an Bord sind Sitzheizung, Komfortzugang, Alarmanlage, Real Time Traffic Information, Concierge Service, Park Distance Control und Rückfahrkamera. Darüber hinaus sind das Komfortpaket und der Driving Assistant Plus, das Navigationssystem Professional, die Telefonie mit Wireless Charging, das HiFi Lautsprechersystem Harman Kardon und das Online Entertainment mit Musikflatrate an Bord.

Wer so ein Homerun-Sondermodell haben möchte, kann sich den Weg zum Händler sparen. Alle sind bereits verkauft. Die Käufer der Sondermodelle konnten die Fertigstellung der Fahrzeuge in der Montagehalle in Leipzig live miterleben.