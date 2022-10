GM bringt mit dem GMC Sierra Denali EV einen weiteren Elektro-Pick-up auf der Ultium-Plattform an den Start. Premiere feiert der am 20. Oktober 2022.

Der GMC Sierra EV wird nach den beiden Hummer-Modellen, die ebenfalls unter dem GMC-Label antreten, das dritte Elektromodell der General-Motors-Marke. Der Sierra EV soll nur in der Nobelausstattung Denali angeboten werden. Premiere feiert er am 20. Oktober 2022. Ab diesem Termin soll er dann auch gleich in einer Edition 1 bestellbar sein. Ausgeliefert wird das Sondermodell dann ab Anfang 2024. Der normale Sierra Denali EV folgt im Frühjahr 2024.

Schwestermodell zum Silverado EV

Der Produktionsstandort für den GMC Sierra Denali EV wird wie auch für die Hummer-Modelle die Factory Zero in Hamtramck, Michigan, sein. Technisch baut auch der GMC Sierra EV auf der bekannten Ultium-Plattform auf.

Wie auch beim konventionell angetriebenen Sierra dürfte auch dessen EV-Version nahezu baugleich mit dem Chevrolet Silverado sein. Auch diesen hat GM bereits als Elektroversion angekündigt. Das Tuch vom Elektro-Silverado will GM bereits auf der CES im Januar 2022 ziehen. Dessen Produktion soll aber erst Anfang 2023 starten. Technische Daten gibt es bislang weder zum Chevrolet noch zum GMC. GM spricht bislang nur von einer maximalen Reichweite von umgerechnet rund 640 Kilometern.

In der Fotoshow zeigen wir Ihnen den gerade aktualisierten GMC Sierra mit Verbrennungsmotoren.