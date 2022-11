Honda gibt einen weiteren Ausblick auf seine Elektroautostrategie in China. In Shanghai wurde jetzt die Studie Honda e:N2 Concept vorgestellt.

Honda hatte auf der Shanghai Auto Show im April 2021 die Studie e:prototype enthüllt. Daraus wurden bis zum Frühjahr 2022 der e:NS1 und der e:NP1. Beide Elektro-Kompakt-SUV-Modelle starten im Sommer 2022 in China in den Verkauf. Auf der China International Import Expo, die Anfang November 2022 ihre Pforten öffnete, schieben die Japaner mit dem e:N2 Concept ein weiteres Modell der e:N-Serie nach.

E-Limousine exklusiv für China

Das Honda e:N2 Concept präsentiert sich als kompakte Limousine, aber nicht in Stufenheck-Reinform. Der gezeigte Prototyp dürfte die Fortführung des e:N SUV Concepts sein, das bereits Ende 2021 angerissen wurde. Das Design setzt auf extrem hart gezeichnete Kanten und Linien. Die vertikal verlaufenden LED-Lichtstreifen am Heck erinnern an Heckflossen. Das Frontscheinwerferdesign greift diese schmale Linienführung auf und verbindet beide Leuchten mit einem Lichtband. Der Viertürer setzt auf versenkte Türgriffe und Kameraaußenspiegel.

Die Elektro-Antriebstechnik dürfte sich das e:N2 Concept mit den e:N-SUV-Modellen teilen, die wiederum auf einer modifizierten Plattform des Honda E aufbauen. Sprich: Die Batterie bietet 69 kWh Kapazität und bis zu 150 kW Leistung. Die Reichweite liegt bei über 500 Kilometer.

Die Serienversion des e:N2 Concept wird für das Jahr 2023 erwartet. Angeboten wird das Modell dann exklusiv in China. Als Entwicklungs- und Produktionspartner kommen auch hier wieder Dongfeng Honda und GAC Honda infrage. Womöglich wird es auch vom e:N2 Concept wieder zwei sehr ähnliche Versionen geben, die dann jeweils einem Joint Venture-Partner zugeordnet werden.