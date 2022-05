Der neue Kia Niro ist bereits vorgestellt worden, Mitte des Jahres feiert die umfangreich überarbeitete zweite Generation des kompakten Crossovers ihren Marktstart als Hybrid, Plug-in Hybrid und Elektroauto. Kein Grund für den Vorgänger, sich sang- und klanglos auf das Altenteil zu verabschieden.

Kia startet mit dem Niro seine Strategie, neben dem regulären Modellprogramm auch Spezialfahrzeuge für bestimmte Einsatzzwecke ("Purpose-built vehicles, PBV) anzubieten. In diesem Segment sind perspektivisch auch autonom fahrende Elektro-Plattformen für unterschiedliche Aufbauten vorstellbar, 2025 soll aber erst einmal ein speziell entwickeltes Elektroauto im Mittelklasseformat starten. Und jetzt schon der Niro Plus.

Niro Plus mit höherem Dach

Den Zusatznamen verdient sich der abgelöste Koreaner durch ein um acht Zentimeter höheres Dach. Der steile Heckabschluss lässt den Kia Niro zudem um einen Zentimeter in der Länge wachsen. In Verbindung mit dünneren Türinnenverkleidungen und anderen Sitzen soll das Platzangebot im Innenraum, im Vergleich zur Basis, deutlich zulegen.

Damit kommen wir um speziellen Einsatzzweck des Kia Niro Plus. Er startet als Elektroversion in Südkorea als Taxi und Version für Fahrdienstleister. Dafür wurde auch das Infotainmentdisplay angepasst, hier kann man sich jetzt auch Informationen des Taxameters und andere fahrrelevante Inhalte anzeigen lassen.

"Mit der Neuausrichtung seiner Geschäftsstrategie setzt Kia den Fokus auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen sowie die Einführung neuer Mobilitätsprodukte, die auf die Bedürfnisse der Nutzer in den Märkten rund um den Globus zugeschnitten sind", erklärt Sangdae Kim, Leiter des Kia-Geschäftsbereichs für leichte elektrische Nutzfahrzeuge. "Der Niro Plus ist unser erster Schritt in die PBV-Welt ("Purpose-Built-Vehicles", Fahrzeuge für einen bestimmten Zweck), einen Markt mit großem Entwicklungspotenzial."

Export nicht ausgeschlossen

Nicht nur in Südkorea könnte der elektrisch angetriebene Kia Niro Plus bei Taxifahrern punkten. Mercedes-Benz stellt ab 2023 die Taxipakete für die populäre E-Klasse ein, viele reine Elektrotaxis sind sehr teuer. Mit einem verhältnismäßig günstigen Preis könnte Kia hier punkten. In der Tat schließt der Hersteller einen Export des Niro Plus nicht aus. In Märkten außerhalb Koreas soll er auch als Hybrid oder Plug-in Hybrid angeboten werden. Auch Ausführungen als Kleintransporter, der am Wochenende als Pkw verwendet werden kann, oder "Freizeitfahrzeug" werden angedacht.

Mitte 2022 wird der Kia Niro in zweiter Modellgeneration bei uns auf den Markt kommen. Erneut ist das kompakte Crossoverfahrzeug als Hybrid, Plug-in Hybrid und reines Elektroauto zu haben.