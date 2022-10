Bei GMC ist gerade erste der neue Hummer EV als Pick-up in Produktion gegangen, in 2023 soll dann auch die Fertigung der SUV-Variante starten. Beide positionieren sich mit ihren ausladenden Dimensionen, zudem mit über vier Tonnen Gewicht und rund 1.000 PS stark und auch mit den sechsstelligen Preisen so weit oben, dass sie für manchen Hummer-Fan unerreichbar sind.

Neuer H3 als Verkaufsschlager

Bei GMC scheint man entsprechend über kleinere Hummer-Modelle nachzudenken, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf nicht genannte Projektinsider. Erste Design-Konzepte zum kleineren Hummer, der dann in der Mittelklasse antreten soll, sollen bereits im kalifornischen GM-Designstudio entstanden sein. Zudem soll dem Projekt mit hoher Priorität vorangetrieben werden. Technisch stünde die bewährte Ultium-Plattform bereit, die sich in allen Bereichen skalieren lässt.

Bereits in der Vergangenheit erzielte Hummer mit seinen kleineren Modellen H2 und H3 die größten Verkaufserfolge. Der H2 (siehe Fotoshow), der technisch eng verwandt mit den Konzernschwestermodellen Cadillac Escalade und Chevrolet Tahoe war, war von 2003 bis 2010 im Angebot. Der noch kleinere H3, der von 2005 bis 2010 gefertigt wurde, entwickelte sich sogar zum absoluten Bestseller der Marke, bevor diese eingestellt wurde.

Kleinere Hummer-Modelle könnten also wieder für einen stärkeren Absatz der Marke sorgen, zudem wäre mit einem Mittelklasse-Modell auch der Sprung zurück nach Europa leichter – GM hat diesen Schritt bereits geplant.