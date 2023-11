Sondermodelle klingen immer irgendwie nach Preisvorteil. Beim neuen Peugeot E-208 E-Style lohnt sich aber ein genauerer Blick auf das Komplettpaket, denn mit dem Sondermodell kehrt eine bereits ausgemusterte Elektro-Antriebsvariante zurück.

Schwächerer Antrieb

Im Herbst 2022 hatten die Franzosen im Peugeot E-208 den Elektroantrieb von der 100-kW-Variante auf 115 kW umgestellt. Jetzt ist die alte Konfiguration wieder zu haben. Mit einer 50 kWh großen Batterie liegt die WLTP-Reichweite des Sondermodells bei 361 Kilometer. Serienmäßig mit an Bord der Sonderedition ist die Wärmepumpe, die sonst 450 Euro Aufpreis kostet.

Ausstattung abgespeckt

Abgespeckt wird dagegen beim Infotainmentpaket. Der Touchscreen ist hier nur sieben Zoll groß, die Serienversionen tragen 10-Zoll-Displays. Smartphones sind wieder auf ein Kabel zur Einbindung angewiesen. Das Kombiinstrument setzt auf analoge Anzeigen. Ein werksseitig verbautes Navigationssystem ist nicht zu haben. Dafür gibt es eine erweiterte Erkennung und Anzeige von Verkehrszeichen im Kombiinstrument, einen aktiven Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff, Einparkhilfen hinten und vorn, akustisch und visuell sowie einen Müdigkeitswarner.

Darüber hinaus bringt der Peugeot E-208 E-Style, der auf dem Niveau Allure basiert, eine umfangreiche Serienausstattung mit. Den Kühlergrill zieren Applikationen in Wagenfarbe. Die Sonderedition E-Style ist serienmäßig in Agueda Gelb und optional in den Lackierungen Schneeweiß, Artense Silber, Perla Nera Schwarz, Selenium Grau, Vertigo Blau und Elixir Rot erhältlich. Die Sitzpolster tragen einen Stoff/Kunstleder-Mix in Schwarz mit Ziernähten in Rosa.

Mit einem Preis von 37.475 Euro sortiert sich das Sondermodell E-Style zwischen dem Peugeot E-208 Active (36.325 Euro) und dem Ausstattungsniveau Allure (38.225 Euro) ein. Die flankierenden Modelle setzen allerdings auf den 115-kW-Antrieb.