Mercedes und der US-Elektroautospezialist Rivian haben eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft und gemeinsame Produktion von Elektrovans unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, elektrisch angetriebene Transporter für beide Marken zu bauen. Dabei sollen die Modelle jeweils auf die Marke zugeschnitten sein.

Neue Produktionsanlage in Europa

Beide Unternehmen wollen sich die Investitionen und Kosten in das Joint-Venture teilen. Geplant ist eine neue Produktionsanlage in Europa, die von beiden Partnern gemeinsam betrieben wird. Bereits in wenigen Jahren sollen dort große Elektro-Vans für Mercedes und Rivian vom Band rollen. Für den Bau der neuen Produktionsstätte für rein elektrische Transporter soll ein bestehender Mercedes-Standort in Mittel-/Osteuropa genutzt werden. Damit dürfte der Standort Kecskemét in Ungarn gemeint sein.

Für die kommenden Transporter werden produktionsoptimierte Fahrzeugkonzepte entwickelt, die eine effiziente Fertigung auf einer gemeinsamen Produktionslinie sowie eine schnelle Produktionssteigerung zulassen. Der große Elektro-Transporter von Mercedes basiert auf der rein elektrischen Plattform VAN.EA (MB Vans Electric Architecture), Rivians E-Van auf der Rivian Light Van (RLV)-Plattform. VAN.EA ist die Basis für alle E-Vans von Mercedes im mittelgroßen und großen Segment, die ab 2025 auf den Markt kommen. Weitere Optionen für Synergien im Rahmen des Joint Ventures werden geprüft.