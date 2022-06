Pick-ups mit Elektroantrieb sind bei fast allen großen Herstellern in der Mache. Patentbilder zeigen jetzt einen weiteren möglichen neuen Elektro-Pick-up aus China.

Der 1994 gegründete chinesische Industriekonzern Sany spielt bislang im Segment der Autobauer keine Rolle. Die Chinesen sind in den Bereichen schwere Nutzfahrzeuge, auch elektrisch, Baumaschinen und Windkraftanlagen unterwegs. Jetzt sind in China allerdings Zeichnungen zur Patentanmeldung aufgetaucht, die einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up zeigen. Sany will sich offensichtlich noch breiter aufstellen.

Kantiger Look

Die Bilder zeigen einen extrem kantig gezeichneten Pick-up mit viertüriger Kabine und langem Ladebett. Das Radläufe sind weit ausgestellt, darunter stecken extrem grobstollige Reifen. Die hohe Bodenfreiheit deutet auf Geländeambitionen hin. Die senkrecht abfallende, flächig gehaltene Front zeigt flache horizontal ausgerichtete LED-Scheinwerfer sowie senkreckt stehende LED-Tagfahrlichtstreifen und einen beleuchteten Sany-Schriftzug. Der kurze Überhang und der angedeutete Unterfahrschutz weisen erneut in Richtung Offroad.

Die Heckansicht offenbart eine breite Heckklappe, vertikal ausgerichtete schlanke LED-Leuchten, die mit einem Lichtband verbunden sind, sowie einen weiteren Unterfahrschutz. Unterfahrschutzelemente finden sich auch an den Flanken in Form von Trittbrettern.

Zur Elektroantriebstechnik gibt es keinerlei bestätigte Informationen. Da Sany bei seinen Lkw aber mit Batteriehersteller CATL zusammenarbeitet, dürften die Energiespeicher auch für den Pick-up von diesem Anbieter stammen. Mit den Antrieben aus den Lkw-Modellen steht genügend Technologie für einen Transfer in den Pick-up zur Verfügung. Eine direkte Übernahme von Aggregaten erscheint angesichts von Leistungswerten von 270 kW (367 PS) und 1.150 Nm bis 405 kW (551 PS) und 2.400 Nm eher unwahrscheinlich. Auch die Batteriepakete mit bis zu 423 kWh Kapazität wären überdimensioniert.

Noch im Jahr 2022 will Sany gleich eine ganze Elektro-Pick-up-Familie vorstellen. Möglich wäre eine Premiere auf der Guangzhou Auto Show.