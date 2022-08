Im Rahmen seiner großen Elektroauto-Präsentation im Dezember 2021 hatte Toyota-Präsident Akio Toyoda unter anderem auch die Mittelklasse-Limousine BZ SDN angekündigt und als Studie vorgestellt. Jetzt hat sich der BZ SDN (SDN steht für Sedan) in China in Form von durchgesickerten Bildern des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) als Toyota BZ3 manifestiert.

Der BZ3 baut auf der bekannten Plattform eTNGA auf, die auch schon den BZ4 trägt. Entwickelt wurde die erste reine Elektrolimousine von Toyota für den chinesischen Markt in Zusammenarbeit mit BYD. Von dem chinesischen Konzern stammen auch die Blade-LFP-Batterie und die E-Motoren. Gebaut werden soll der BZ3 im Toyota-Joint-Venture mit FAW. Der Marktstart für China ist für das vierte Quartal 2022 avisiert.

Hinterradantrieb in zwei Leistungsstufen

Der 4,73 Meter lange, 1,84 Meter breite und 1,48 Meter hohe Toyota BZ3 (Radstand: 2.880 mm) kommt ausschließlich mit Hinterradantrieb. An der Hinterachse stehen allerdings zwei Motorvarianten bereit. In der Basisversion treiben 135 kW (184 PS) die Räder an; optional ist eine 180 kW (245 PS) starke Version zu haben. Die Höchstgeschwindigkeit des rund 1,8 Tonnen schweren BZ3 wird aber in beiden Fällen auf 160 km/h limitiert. Zur Batteriekapazität und möglichen Reichweiten liegen noch keine Informationen vor.

Zudem bleibt offen, ob der Toyota BZ3 später auch auf anderen Märkten außerhalb Chinas angeboten werden soll.