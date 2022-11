Eine wahnwitzige Literleistung, bis zu 30.000 Touren Maximalleistung – der Mini-Wankel von Toyan regt die Phantasie an. Hübsch ist er auch noch und kann zumindest Modellfahrzeuge antreiben.

Vielen galt der Wankelmotor als heiliger Gral des Motorenbaus: NSU, Mazda, Mercedes-Benz, Citroën und Audi hatten mal mehr, mal weniger Autos im Verkauf, die von der praktikabelsten Lösung eines Rotationskolbenmotors angetrieben wurden. Immerhin von 1954 bis 2012 gab es immer wieder Wankel-Wägen zu kaufen. Aber die konstruktiven Probleme des hohen Verbrauchs aufgrund niedriger Verdichtung hat bisher keiner der genannten Hersteller in den Griff gekriegt. Heute scheint der Elektromotor die beste Form zu sein, Rotationsenergie primär durch eine Drehbewegung zu erzeugen. Sorry Felix – aber wir lieben deinen Wankel trotzdem. Astron Omega macht mit seinem Turbinenmotor mit Rotationskolben und Aufladung sogar Hoffnung auf die Rettung des Verbrennungsmotors.

Doch die Geschichte des Wankel-Motors geht weiter: Die jüngste Inkarnation des Kreiskolbenmotors treibt den Elektromotor des kommenden Mazda MX 30 als Generator an. Wahrscheinlich nicht mit den 30.000 Touren, die der neue Mini-Wankel von Toyan dreht. Für den Modellbau hat das chinesische Unternehmen einen kleinen Wankelmotor gebaut, der aus 2,46 Kubik 0,72 PS bei 14.800 Touren holt. Was einer Literleistung von 285 PS entspricht.

Toyan RS-S 100

Gut 500 Dollar kostet der Einscheiben-Wankel, ist wassergekühlt, 415 Gramm schwer und wird von einem kleinen Vergaser mit einem 20-prozentigen Nitrogemisch versorgt. Typisch für einen Wankel-Motor liegt die Verdichtung bei vergleichsweise niedrigen 8,2:1 und ist die Erklärung für die gerne verwendete Aufladung per Turbo beim Einsatz in Autos. Geschmiert wird per Öl. Übrigens: Die Mindestdrehzahl beträgt 3.000 Umdrehungen pro Minute. Zum Antrieb eines Modellfahrzeugs braucht das Motörchen noch eine Kupplung und ein Getriebe.