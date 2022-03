Haas war mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet. Der amerikanische Rennstall hatte mit der Entwicklung des 2022er Autos früher als der Rest des Feldes begonnen und wollte so den Sprung ins Mittelfeld schaffen. Doch jetzt stellt sich der Truppe um Gene Haas und Teamchef Guenther Steiner ein Hindernis nach dem anderen in den Weg.

Zuerst der Russland-Krieg, der den Rennstall zwang seinen Vertrag mit Hauptsponsor Uralkali und Fahrer Nikita Mazepin aufzulösen. Dann eine Serie von technischen Problemen bei den Testfahrten in Barcelona, die das Potenzial des neuen Autos nur ein Mal kurz aufblitzen ließen. Und jetzt noch das: Haas und Mick Schumacher droht ein verspäteter Testbeginn in Bahrain.

Haas-Flieger strandet in Istanbul

Während die restlichen Teams den Großteil ihrer Ausrüstung am heutigen Montag (7.3.) in Bahrain erwarten, stehen die beiden Haas-Autos und die Ersatzteil-Kisten des Teams noch gut verpackt am Flughafen in Doncaster.

Eine der fünf Transportmaschinen der Formel 1 strandete bei der Anreise nach London mit technischen Problemen am Flughafen in Istanbul. Jetzt sucht der US-Rennstall nach Ersatzlösungen, was angesichts der angespannten Lage im Cargo-Flugverkehr ein Glücksspiel ist.

Der Fracht steht eine Odyssee bevor. Nach letztem Stand soll sie heute Abend nach Leipzig geflogen werden und von dort am Dienstagvormittag nach Bahrain. Die Autos samt Ersatzteilen wären damit frühestens am Dienstagabend in dem Königreich. Teamchef Steiner fürchtet: "Da können wir den ersten Testtag möglicherweise abschreiben. Alle anderen Teams haben in der Vorbereitung zwei Tage Vorsprung."

Ein verspäteter Testbeginn wäre ein herber Rückschlag für Haas, Mick Schumacher und seinem neuen Teamkollegen, weil man in Bahrain Lösungen für die Probleme von Barcelona ausprobieren wollte. Und dabei geht es hauptsächlich um das Bouncing-Problem auf den Geraden, das Haas in Barcelona massiv Zeit gekostet hat.

Die Autos mussten hinten höher gesetzt werden. Das kostet Rundenzeit. Der Heckflügel für maximalen Abtrieb und der Unterboden mit einem längeren Ausschnitt an der Seite trafen erst am Freitag in Spanien ein. Da aber stand das Auto wegen eines Lecks im Öltank.

Verliert Haas einen Testtag?

Einziger Lichtblick: Die Haas-Piloten haben trotz der Widrigkeiten in Barcelona am zweiten Testtag ansprechende Rundenzeiten erzielt. "Deshalb sind wir gespannt, wie sich unsere Lösungen jetzt bewähren", erzählt Steiner.

Auch die FIA und das F1-Management müssen ein Interesse daran haben, dass Haas pünktlich am kommenden Donnerstag (10.3.) mit dem Testbetrieb beginnen kann. Die Formel 1 will am ersten Testtag der Öffentlichkeit in einer großen Show alle zehn neuen Autos präsentieren. Da wäre es schlecht, wenn einer fehlt.

Aus Sicht der Chancengleichheit hätte man ebenfalls ein Problem. Wenn Haas einen Testtag wegen Höherer Gewalt verpasst, müsste das Team diesen Tag nachholen dürfen. Eine Möglichkeit wäre der Sonntag (13.3.). Aus Sicht von Haas wäre das aber nur ein Trostpreis. Wenn nur ein Auto auf der Strecke fährt, bekommt man wenig repräsentative Ergebnisse.