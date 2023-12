Nach Angaben von Suzuki Deutschland werden die Modelle "in ihrer jetzigen Form ab Mitte 2024 auf dem deutschen Markt ausgesetzt."

Offiziell kein Grund für Modell-Aus

Ob und wann es Nachfolgemodelle geben wird, ließ der Hersteller ebenso offen wie den Grund für das Aus der beliebten Modelle: "Die Entscheidung, die Modelle auszusetzen, wurde von der Suzuki Motor Corporation in Japan getroffen, sodass es uns als deutsche Vertriebsgesellschaft nicht möglich ist, die Gründe hierfür zu nennen." Die genannte Frist lässt Vermutungen zu, dass die Modelle möglicherweise der ab dem 1.7.2024 geltenden UNECE-Regeln für Cybersecurity zum Opfer fallen. Aufgrund dieser EU-Regel nimmt auch VW den Up und Porsche den Macan vom Markt.

In Deutschland wurden in den ersten elf Monate des Jahres 5.634 Ignis neu zugelassen, er ist mit 24,6 Prozent Anteil an den Zulassungen der Marke der drittbeliebteste Suzuki nach Vitara und Swift.

Die neue Generation des Swift wird voraussichtlich im April 2024 verfügbar sein, ein Sportmodell ist bisher nicht angekündigt. Bis 2030 sollen in Europa fünf elektrische Suzuki-Modelle auf den Markt kommen. Bis 31. Dezember 2023 bietet Suzuki für einige Modelle einen kräftigen Rabatt an; Ignis und Swift Sport sind 3.500 und 4.500 günstiger erhältlich.