Der Moke, auch als Mini Moke bekannt, startete seine Karriere in den 1960er Jahren als Militärfahrzeug auf Basis des klassischen Austin Mini. Schnell wurde der rundum offene Viersitzer aber zum kultigen Freizeitfahrzeug, bevorzugt in Regionen mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen.

2018 feierte der Moke als Elektroauto sein Messedebüt in Paris, initiiert von einer Firma in Frankreich (mehr dazu auch in der oben im Artikel verknüpften Fotoshow). Um dieses Projekt wurde es aber wieder still. Ende 2021 gab es News aus Großbritannien, der Heimat des Moke. Die Firma Moke International, eigenen Angaben zufolge Inhaber der Rechte an Marke und Fahrzeug, kündigte an, die Produktion des kleinen Viersitzers ab Januar 2022 auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge umzustellen; die Fertigung von Autos mit Verbrennungsmotor läuft aus. Die ersten Auslieferungen des elektrischen Moke sollen ab November 2022 erfolgen.

120 Kilometer elektrische Reichweite

"Die Umstellung des Moke auf Elektroantrieb sichert die Attraktivität einer der beliebtesten britischen Automarken für viele kommende Generationen. Wir sind stolz darauf, ein neues Kapitel in einer der schönsten Liebesgeschichten der britischen Automobilgeschichte zu schreiben", sagt Isobel Dando, CEO von Moke International.

Der Elektromotor an der Hinterachse des Moke soll eine maximale Leistung von 33 kW (45 PS) und 130 Nm bereitstellen. Bei nur 800 Kilogramm Gewicht wohl völlig ausreichend, was auch für die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt.

Angaben zur Speicherkapazität der Lithium-Ionen-Batterie macht der Kleinserien-Hersteller nicht. Es wird aber eine Ladezeit von vier Stunden über den Typ-2-Stecker angegeben, bis der Akku voll ist. Dann sind 120 Kilometer Reichweite möglich. Der elektrische Moke eignet sich also vornehmlich als Kurzstreckenauto für die Fahrt zum Strand und zurück ins Ferienhaus oder das Hotel Ressort.

Preise ab rund 30.000 Euro

In Großbritannien gibt es den Elektro-Moke zu Preisen ab 29.150 Pfund (etwa 33.450 Euro). Für Frankreich wird ein Grundpreis von 23.990 Euro genannt, wobei dabei schon der aktuelle französische Elektroautobonus von 6.000 Euro abgezogen wurde. In den USA wird der Moke ab 32.900 Dollar zuzüglich Steuern angeboten. Auf allen Märkten kann der Moke ab sofort gegen Anzahlung von 990 Euro, respektive Pfund oder Dollar reserviert werden. Das Modellprogramm des Unternehmens umfasst auch Linkslenker-Varianten für den Export in die Europäische Union und weitere Länder.