Der Belegschaft des Autobauers Ford steht ein massiver Stellenabbau bevor. Bis 2025 sollen allein an den Standorten Köln und Aachen 2.300 Arbeitsplätze wegfallen. Das gab die deutsche Tochter des US-Konzerns am Dienstag (14.2.2023) in einer Mitteilung bekannt. In Großbritannien und anderen europäischen Ländern sollen weitere 1.500 Arbeitsplätze wegfallen; europaweit sind demnach etwa 3.800 Stellen von dem Abbau betroffen.

Derzeit beschäftigt Ford in Deutschland ungefähr 19.000 Menschen. Die Stellenstreichungen finden vorrangig in der Entwicklungsabteilung (1.700) und Verwaltung (600) statt. Dass Köln und Aachen als Entwicklungs-Standorte an Bedeutung verlieren, erscheint folgerichtig, schließlich nutzt die Marke für seine nächste europäische E-Auto-Generation Volkswagens E-Antriebs-Baukasten (MEB) inklusive Batterien. Die Folgegeneration soll auf einer eigenen Plattform aufbauen, die jedoch in den USA entwickelt wird. Dennoch sollen sich in Europa weiterhin 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Fahrzeugentwicklung und -design kümmern.

Keine weiteren betriebsbedingten Kündigungen

Der Maßnahme waren wochenlange Verhandlungen mit der Gewerkschaft IG Metall vorausgegangen. Mit ihr hat sich Ford auf einen sozialverträglichen Stellenabbau mit beidseitig freiwilligen Abfindungs- und Frühverrentungsprogrammen geeinigt. Darüber hinaus haben sich der Autohersteller und seine Arbeitnehmervertretung auf eine Vereinbarung geeinigt, die weitere betriebsbedingte Kündigungen an den Standorten Köln und Aachen bis Ende 2032 ausschließt.

Hauptgrund für den Stellenabbau ist die zunehmend besorgniserregende wirtschaftliche Lage des Mutterkonzerns. Er machte im vergangenen Jahr mehr als zwei Milliarden Dollar Verlust (aktuell umgerechnet knapp 1,9 Milliarden Euro), etwa 400 Millionen (374 Millionen Euro) davon in Europa. Ford reagiert darauf mit einem harten Sparprogramm. Hinzu kommt der Wandel hin zur Elektromobilität. Ford strebe in Europa "ein kleineres, fokussierteres und zunehmend elektrisches Produktportfolio" an, sagt Martin Sander, der Deutschland-Chef des Autokonzerns.

Köln bleibt, Saarlouis geht

Die Ankündigung des Stellenabbaus kommt nicht einmal ein Jahr, nachdem Ford bekannt gegeben hatte, zwei Milliarden Dollar in seinen Kölner Standort zu investieren. Dort soll im weiteren Verlauf des Jahres 2023 das erste vollelektrische Volumenmodell auf MEB-Basis vom Band rollen. Das Werk in Saarlouis, wo Ford noch bis 2025 den Focus fertigen wird, steht dagegen auf der Kippe. Hier scheint der Autobauer einen Verkauf anzustreben, wobei bereits mehrere potenzielle Übernahmekandidaten Interesse angemeldet haben sollen.

Das Rückgrat des künftigen europäischen Produktionsnetzwerks sollen neben Köln künftig die Standorte im spanischen Valencia, in Halewood (Großbritannien), in der Türkei sowie in Craiova (Rumänien) bilden.