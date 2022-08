"In der ersten Hälfte des Jahres 2023 werden Sie etwas 'Sportliches' sehen. Und wir verwenden genau dieses Wort, um die Marke zu definieren", sagt Imparato. Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt nicht das Serienmodell der Öffentlichkeit vorgestellt, sondern lediglich eine Skizze und/oder ein Concept Car.

Abgesang auf den Verbrenner?

Mit der Vorstellung des Modells ist die Stellantis-Marke früher als geplant am Start. Ursprünglich sollte ein rein elektrischer Sportwagen ab 2025 auf den Markt kommen. Imparato deutete unterdessen an, dass das Modell mit Verbrennungsmotor bzw. Hybrid-Antrieb kommen könnte – quasi als Abgesang auf den konventionellen Antrieb, aber mit einer Verbindung zur aktuellen F1-Technik. Doch so ganz scheint das Antriebskonzept noch nicht festzustehen. "Im Moment habe ich zwei Szenarien: kompletter ICE (Anm. d. Red: Internal Combustion Engine, übersetzt: Verbrennungsmotor) oder volles EV", sagte Imparato.

Der Alfa-Boss stelle indes klar, dass das Modell an den T33 Stradale erinnern soll. "Ich kann Ihnen sagen, es wird sehr spannend, sehr selektiv und sehr teuer sein." Das bedeutet, dass die italienische Marke den Sportler streng limitiert und vermutlich nur an ausgewählte Sammler abgibt. Fraglich ist zudem, auf welcher Plattform der Sportwagen aufbaut. Die STLA schloss Designchef Alejandro Mesonero-Romanos bereits aus.

Auch der Spider kommt wieder

Schon 2018 hatte Alfa auf einer Investorenkonferenz den Plan für einen modernen 8C mit einem doppelt aufgeladenen 2,9-Liter-V6 in Aussicht gestellt. Dieses Supercar sollte mit 700 PS an den Start gehen und über ein Allrad-System verfügen, bei dem der Verbrenner die Hinterachse antreibt und ein E-Motor die Vorderachse. Den Spurt von null auf 100 km/h sollte das Modell in unter 3,0 Sekunden absolvieren. Dieser Plan und auch der eines modernen GTV wurde schließlich wegen wirtschaftlicher Probleme und dem Zusammenschluss zwischen Fiat-Chrysler und der französischen PSA-Gruppe zu den Akten gelegt. Nun, als Teil des großen Stellantis-Konzerns, scheint das Thema Sportwagen wieder aktuell zu werden. Auch den Alfa Romeo Spider brachte Imparato erneut ins Spiel "Wir haben so viele fantastische Ideen, die auf unserer ikonischen Geschichte basieren."

Der Alfa Romeo T33 Stradale gilt als einer der schönsten Sportwagen der Marke. Mit dem Modell hat sich Designer Franco Scaglione 1967 ein automobiles Denkmal gesetzt. Die Kombination aus einer Leistung von 230 PS und einem Leergewicht von 700 Kilogramm führt zu großartiger Fahrdynamik. In unter sechs Sekunden schießt der Alfa Romeo 33 Stradale auf Tempo 100. Bis auf 260 km/h treibt der V8 im Rücken des Fahrers.