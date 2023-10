Mitte November 2023 schließt Bentley die Auftragsbücher für den Continental GT und GTC mit V8-Motorisierung in Europa. Zum Abschied des Achtzylinder-GT hat Mulliner fünf besondere Design-Pakete für den Zweitürer geschnürt. Alle setzen auf lebhafte Farbakzente, denen jeweils ein Motiv aus der Natur zugrunde liegt.

Knallige Akzente innen und außen

Angeboten werden die Pakete mit den Akzentfarben Key Lime, Vivid Red, Mandarin, Klein Blue und Turquoise. Jedes Stylingpaket kann mit weiteren Optionen ergänzt werden. Farbig akzentuiert präsentieren sich die Lenkradspeichen, der Getriebewählhebel, die Keder sowie Teilflächen an den Sitzen und den Fußmatten. Wird auch das optionale Styling-Paket für das Exterieur geordert, so findet sich die Akzentfarbe zusätzlich an den Außenspiegelgehäusen und Teilen des Bodykits wieder. Hinzu kommen sich selbst ausrichtende Nabendeckel an den Leichtmetallfelgen.

Zum Interieur-Paket "Curated by Mulliner" zählen zudem beleuchtete Einstiegsleisten, ein Begrüßungslicht, das "Curated by Mulliner" auf den Boden projiziert, eine Rautenrändelung an den Metallelementen der Armaturentafel sowie eine modifizierte Ambiente-Beleuchtung. Für das drehbare Display stehen drei unterschiedliche Instrumentenvarianten zur Auswahl. Darüber hinaus umfassen die Styling-Pakete noch Chromkeder an der Instrumententafel und ein LED-Begrüßungslicht sowie – für die S-Version des Continental GT und des Continental GTC – eine erweiterte Leder-Ausstattung.

Speziell limitiert sind die neuen Styling-Pakete nicht, Preise werden nicht genannt. Außerhalb Europas werden die V8-Varianten weiter angeboten.