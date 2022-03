Bereits 2018 wurde das aktuelle Modell – intern G20 genannt – auf dem Autosalon in Paris präsentiert und 2019 auf den deutschen Markt gebracht. Das Kombi-Modell folgte mit einigen Monaten Abstand Mitte 2019.

Leichte Optik-Retuschen am 3er

Gegen Ende 2022 ist dann der BMW 3er als Faceliftmodell dran und rollt zu den Händlern. Spätestens dort können die Kundinnen und Kunden dann erkennen, dass BMW das Design des Modells nur sanft weiterentwickelt hat. Eine expressive Niere gibt es nicht, ebenso wenig große Eingriffe in das Karosserielayout. An der Front legen die Designer Hand an die Schürze an und verpassen ihr neu geschnittene Luftöffnungen sowie ein aggressiveres Styling. Das Layout der Scheinwerfer und das der Grillelemente ändern sich. Auch am Heck erhält der BMW 3er neu gestaltetet Leuchten sowie eine modifizierte Schürze.

Innen geht es dann substanzieller zu: Das neuen I-Drive-Infotainmentsystem Version 8.0 hält Einzug, dazu gibt es einen größeren Bildschirm sowie einen neugestalteten Armaturenträger. Hier wird sich das Modell am neuen BMW i4 oder an der I-Drive-Studie von der CES orientieren. Auf einigen Bildern des Erlkönigs ist kein klassisches Cockpit-Dach mehr zu erkennen. Entsprechend zeigt das Interieur freistehende Bildschirme (12,3 Zoll Digital-Cockpit und 14,9 Zoll Infotainment-Screen) sowie einen stufig ausgeführten Instrumententräger.

BMW 3er auch elektrisch

Motorseitig dürfte sich beim BMW 3er wenig ändern. Ggf. haben die Bayern das Portfolio bei Leistung erweitert und im Verbrauch reduziert. Aktuell gibt es den 3er mit zwei Plug-in-Hybrid-Versionen als 320e mit 204 sowie als 330e mit 292 PS – letzterer auch mit Allradantrieb X-Drive. Dazu gesellen sich neun Benziner-Versionen vom 320i mit 184 PS bis zum M3 Competition mit 510 PS. Auf der Dieselseite stehen sechs Versionen vom 318d mit 150 PS bis zum BMW M340d X-Drive mit 340 PS. Übrigens: Auch eine rein elektrische Version des 3ers wird es geben. Sie kommt 2023 und könnte mit einem 270 PS starken E-Motor sowie 440 Kilometern Reichweite an den Start gehen. Der Name? BMW I3? BMW I3 Limousine? BMW 3er Electric? Mehr lesen Sie hier.