Dass ein BMW 8er nicht billig ist, versteht sich beim Blick in den Konfigurator: Ein M850i xDrive Gran Coupé kostet jetzt nach dem Facelift mindestens 126.000 Euro. Für die nach Jeff Koons Vorstellungen umgestalteten Exemplare müssen Interessenten aber noch mal 224.000 Euro drauflegen. Irre? Vielleicht eher ein irre gutes Angebot: Im Mai 2019 wurde im Auktionshaus Christie’s die 1,04 Meter hohe Stahlskulptur "Rabbit" von Jeff Koons für 91 Millionen US-Dollar (heute rund 80 Millionen Euro) versteigert. Sie gilt als das teuerste Werk eines noch lebenden Künstlers. Das 8er Gran Coupé ist immerhin 1,407 Meter hoch und vor allem mit 5,08 Meter Länge ein Riesentrumm von Auto, dessen ausladende Karosse erstmal bemalt bzw. besser gesagt lackiert werden will.

285 Stunden zusätzliche Arbeit

BMW bezeichnet den Künstler-8er als das am aufwändigsten gestaltete Fahrzeug in der Firmengeschichte: Mehr als 200 Arbeitsstunden verschlingt allein die Lackierung des Kunst-Stücks, zusammen mit der speziellen Gestaltung des Interieurs sollen gar 285 Arbeitsstunden vergehen, bis aus dem ursprünglich silbernen Gran Coupé ein Edition THE 8 X JEFF KOONS wird – mit Sitzen in satten Rot- und Blautönen. Die Superman-Farben verweisen passend zum Pop-Art-Künstler aufs Comicuniversum – zufälligerweise finden sie sich auch in der Coporate Identity von BMW M. Sogar den Schutzumschlag der Bedienungsanleitung hat der Künstler entworfen. Auf der Cupholder-Blende findet sich eine farbige Signatur des Künstlers. Jeff Koons entschied sich hier für das Bayrisch Blau aus dem Logo von BMW.

Wer jetzt denkt, BMW würde für die Karosseriegestaltung sein neues Lackierverfahren "Eco Paint Jet Pro" verwenden, das erlaubt, mit einer Breite zwischen einem und 50 Millimeter trennscharf zu zeichnen oder flächendeckend zu lackieren, der täuscht. Der neue Lackierkopf kann nur wenige Farben der Münchner verarbeiten; Jeff Koons nutzt elf Lacke des Herstellers von Blau über Silber und Gelb bis hin zu Schwarz.

Einer will seinen Künstler-8er auch fahren

Und die bringen spezialisierte Fachkräften mit riesigen Schablonen und oftmals mit Lupenbrillen in Handarbeit auf. Pro Woche können in den Werken Landshut und Dingolfing nur zwei Karossen lackiert werden. So gesehen erwerben Käufer auch handwerklich ein echtes Kunstwerk, dessen Arbeitsaufwand den satten Aufpreis relativiert. Wenn sich die Preisentwicklung nur annähernd an anderen Objekten von Jeff Koons orientiert, könnte das Art Car ein lohnendes Spekulationsobjekt werden – die 80 Millionen Euro für die Skulptur Rabbit durch die 99 Exemplare des Jeff-Koons-8er – das ergäbe immerhin gut 808.000 Euro als Zielpreis für einen der Viertürer, die auf der Mittelkonsole vom Künstler signiert ist. Einer der künftigen Besitzer will das gute Stück nach eigenem Bekunden auf jeden Fall auch benutzen: "Ich kann es kaum erwarten, in meinem 8er Gran Coupé herumzufahren und ich hoffe, dass alle anderen ebenso viel Gefallen daran finden werden wie ich", sagt Jeff Koons selbst, der sich ein Exemplar ausbedungen hat.

Der Künstler über sein Objekt: "Meine Edition des BMW 8er Gran Coupé ist mein absolutes Traumauto! Ich wollte schon immer einen ganz besonderen BMW gestalten und das Projekt bedeutet mir sehr viel. Die Edition ist sportlich und springt ins Auge, zugleich ist sie aber auch minimalistisch und konzeptionell. Entlang der Oberfläche des Fahrzeugs verbreitern sich die Linien von der Motorhaube hin zum Kofferraum und vermitteln so ein Gefühl der Vorwärtsbewegung, genau wie das ‚POP!‘ und die Windwirbel. Die blaue Farbe erinnert dabei an die Weiten des Weltalls und mir gefällt die Idee, dass das Fahrzeug für die ganze Welt zugelassen ist. Was zählt ist doch schließlich, in welcher Verbindung wir alle zueinanderstehen und unser Bewusstsein über all das, was uns umgibt. Für den Fahrer und alle Insassen entsteht so ein besonderes Gefühl der Freude. Das ist es, was mein Fahrzeug zu bieten hat."

Das erste Exemplar wird für einen guten Zweck versteigert

Der THE 8 X JEFF KOONS soll in Manhattan auf dem Rockefeller Plaza für eine breite Öffentlichkeit zu sehen sein, bevor ein Fahrzeug der Edition am 4. April bei Christie’s in New York international versteigert wird. Alle Erlöse aus dem höchsten Gebot gehen dabei an das International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), der Jeff Koons persönlich seit über zwei Jahrzehnten verbunden ist.

Nach seiner Weltpremiere will BMW den Kunst-8er auf Kunstmessen und Veranstaltungen in Europa, Asien und im Mittleren Osten präsentieren, unter anderem auf der 16. Istanbul Contemporary, der Paris Photo, dem Goodwood Festival of Speed, der Art Dubai, der West Bund Art & Design Fair Shanghai und der Art Basel Hong Kong.

Bislang BMW Art Cars von 19 Künstlern

Die Art Cars von BMW gibt es bereits seit den 70ern. Wohl auf Initiative des französischen Rennfahrers (und Kunstliebhabers) Hervé Poulain bat man im Schulterschluss mit dem damaligen BMW Motorsport Direktor Jochen Neerpasch 1975 den Künstler Alexander Calder, Poulains BMW-Rennwagen zu gestalten. Seitdem haben insgesamt 19 Künstler aus aller Welt BMWs gestaltet – u.a. Roy Lichtenstein, Esther Mahlangu, Jenny Holzer, Andy Warhol, David Hockney, Ólafur Elíasson, Frank Stella, Robert Rauschenberg, Cao Fei und John Baldessari.

Mit dem BMW M3 GT2 gestaltete Jeff Koons 2010 das 17. BMW Art Car. Es nahm am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil, nachdem es im Pariser Centre Pompidou enthüllt worden war. BMW und Koons blieben danach im Gespräch und entschieden sich laut Hersteller Anfang 2020 für eine limitierte Edition des neuen BMW 8er Gran Coupé.