Seit einigen Tagen kursieren auf den bekannten Social Media Kanälen Fotos eines BMW M3 E46 Coupé Sport Leichtbau (CSL), der mit Parkkrallen in einer Londoner Tiefgarage steht. Doch was sind die Hintergründe für die Tiefgaragen-Haft des legendären Modells?

Zu seinem Schicksal gibt es leider nur Spekulationen: Der Erstbesitzer soll den M3 2004 gekauft und kurz darauf in dieser Tiefgarage abgestellt haben. Angeblich zeigt der Tacho nur etwa 16.000 Kilometer an. Auf den Bildern ist der Stand nicht zu erkennen. Fakt ist: Die Kennzeichenabfrage ergab, dass der Besitzer seit 2006 keine Kfz-Steuern bezahlt hat, was die Behauptung schürt, dass der M3 seitdem unberührt vor sich hin vegetiert. Auf aktuellen Fotos lässt sich der ungepflegte Zustand des CSL gut erkennen. Der Lack hat Kratzer an den Spiegelkappen und den Felgen. Außerdem muss die hintere Stoßstange einen Schlag abbekommen haben. Wovon weiß allerdings keiner.

Das Leichtbau-Sondermodell

Vielen BMW-Liebhaber blutet bei dem Anblick des M3 das Herz – würden Sie dem Modell doch gerne ein besseres Zuhause gönnen. Nicht nur, weil der M3 E46 in den 2000er-Jahren eine Legende im Motorsport war, sondern auch, weil es sich hierbei um das Sondermodell handelt. BMW setzte dem CSL als erstes Serienfahrzeug ein Carbon-Dach auf. Überhaupt geht es beim CSL hauptsächlich um Leichtbau, wie das Kürzel schon verrät. Daher fallen viele Komfort-Teile der Gewichtsreduzierung zum Opfer. Obendrein gibt es ab Werk nur zwei Farbvarianten und insgesamt 1.383 gebaute Modelle.

Hier schlummert bares Geld in der Tiefe

Zusätzlich leistet der Reihensechser im CSL noch einmal etwa 20 PS mehr als der eigentliche M3 E46 mit 343 PS Leistung. Ansonsten bleiben die Basisdaten gleich: 24 Ventile, 3246 cm³ Hubraum, 365 Nm bei 4.900 Umdrehungen und 280 km/h Höchstgeschwindigkeit, ohne elektrische Sperre. Sprich: In der Londoner Tiefgarage verweist gerade ein reinrassiger Sportwagen. Würde sich der heutige Besitzer dazu entscheiden, den M3 CSL zu restaurieren, könnte er bei einem Verkauf in gepflegtem Zustand zwischen 80.800 und 109.200 Euro bekommen. Wir bleiben dran!