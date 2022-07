Manuelle Schaltgetriebe sind schwerer, wechseln die Gänge langsamer und hinken auch beim Einfluss auf den Spritkonsum ihren automatisierten Alternativen mittlerweile hinterher. Viele gute Gründe, warum immer mehr Autohersteller Handschaltgetriebe aus ihren Modellreihen verbannen.

Aber da gibt es noch die Hardcore-Klientel, die auf den manuellen Gangwechsel nicht verzichten will. Etwas geballter treffen sich die Handschalt-Fetischisten bei den Sportfahrern. Das weiß man auch bei BMW. Entsprechend hatte BMW M-Boss Franciscus van Meel auch unlängst ein Bekenntnis der M GmbH zur Handschaltung abgegeben.

Toyota legt vor

Das könnte demnächst womöglich auch für den BMW Z4 greifen. Den gibt es zwar nicht als echtes M-Modell, aber immerhin als BMW Z4 M40i. Allerdings kombiniert BMW den Sechszylinder im Roadster immer – auch im sDrive30i – mit der bekannten Achtgangautomatik. Lediglich der vierzylindrige sDrive20i kann optional mit einem manuellen Getriebe geordert werden. Nachdem Toyota den technisch vom Z4 abgeleiteten Supra jetzt mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe – aus dem Regal von BMW – ausgerüstet hat, wäre ein ähnlicher Schachzug bei den Bayern ebenfalls denkbar.

Gerade auf dem US-Markt, wo Sportwagenkunden besonders gerne zur Handschaltung greifen, könnte die Schaltoption den dahindümpelnden Roadster-Absatz nochmal forcieren. Der in der Regel gut informierte BMWblog.com will wissen, dass BMW in den USA darüber mehr als ernsthaft nachdenkt. Kommen könnte die neue Schaltoption bereits zum turnusgemäßen Facelift des Roadsters, das für den Herbst 2022 erwartet wird. Der Sprung des Handschalters auf den europäischen Markt könnte dann nur noch am zusätzlichen Homologationsaufwand scheitern. Denn letztendlich entscheidet jeder Markt für sich, ob ein Angebot wirtschaftlich sinnvoll ist, oder eben nicht.