Die Pläne des chinesischen Elektroauto-Herstellers BYD sind ehrgeizig: 1,2 Millionen Fahrzeuge will der Volumenhersteller dieses Jahr verkaufen. Auf dem Heimatmarkt China hat BYD bei den elektrifizierten Autos einen Marktanteil von 25 Prozent. Dabei hilft, dass sich der Hersteller aus Shenzen auf Autos im Budget- und Mittelklassensegment konzentriert. In China heißen Autos mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb New Energy Vehicles. Von denen hat BYD von Januar bis Mai 2022 in China eine halbe Million ausgeliefert. Tesla hat im selben Zeitraum in China 215.850 Elektroautos verkauft.

Ein großer Erfolg, kein Zweifel. Erst seit 2003 baut BYD überhaupt Autos. Die 1995 mit 20 Mitarbeitern gegründete Firma beschäftigt inzwischen nach eigenen Angaben über 230.000 Menschen, darunter 35.000 Ingenieure und Techniker. In mehreren Fabriken baut das Unternehmen Busse, Gabelstapler, Transporter, Kleinlaster – und Autos.

Jeder fünfte Elektro-Bus in Europa ist von BYD

Mit in Ungarn produzierten Elektro-Bussen, deren Akkus BYD selbst herstellt, hat der chinesische Hersteller schon in Europa Erfolg: Laut Handelsblatt beträgt deren Marktanteil 20 Prozent. Die Stückzahlen der exportierten Elektroautos sind noch überschaubar: 15.400 waren es 2021, darunter 1.000 BYD Tang, die in Norwegen verkauft wurden.

BYD-Chef Wuang Chuanfu habe jedoch im Juni "angekündigt, die globale Expansion noch stärker voranzutreiben", schreibt das Handelsblatt.

Louwman baut Vertrieb in den Niederlanden auf

Für den Verkauf der Autos hat sich BYD nun einen europäischen Partner gesucht: Anfang Juli unterschrieb der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller einen Vertrag mit der Louwman Group. Der Autohändler mit Sitz in den Niederlanden wird eine digitale Plattform für den Online-Kauf, Kundenservice und Werkstätten bereitstellen. Außerdem sollen in den Niederlanden mehrere Showrooms entstehen, der erste eröffnet im September in Amsterdam.