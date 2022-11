Am 13. Januar wird der Award "Car of the Year 2023” im Rahmen der Brüssel Auto Show verliehen. Sieben Modelle stehen als Finalisten für den Preis fest.

Neben dem Jeep Avenger, dem Nissan Ariya und dem Renault Austral stehen auch der Kia Niro sowie der Peugeot 408 auf der Short-List. Des Weiteren sind der Subaru Solterra und der baugleiche Toyota bZ4X vertreten. Die deutsche Fahne hält der VW ID.Buzz hoch. Diese Modelle stammen aus einer Liste von 45 Fahrzeugen, die für den Titel "Car oft he Year" nominiert waren.

Car of the Year seit 1964 vergeben

Die Jury besteht auch in diesem Jahr aus 61 Journalisten aus 23 Ländern. Auch die Motor Presse Stuttgart stellt zwei Juroren. So sitzen in diesem Jahr die Chefredakteure Stefan Cerchez (Auto/Straßenverkehr) und Hanno Boblenz (Firmenauto) in dem Gremium.

Der "Car oft the year"-Award wird seit 1964 alljährlich verliehen, die Preisträger ursprünglich auf dem Genfer Autosalon gekürt. Mit der wiederholten Absage der Messe in der Schweiz ist die Siegerehrung auf die Brüssler Motor Show umgezogen.

Sieger 2022: Der Kia EV6

Übrigens, der erste Preisträger war der Rover 2000, 2022 siegt der Kia EV6 mit 279 Punkten vor dem Renault Mégane E-Tech Electric (265 Punkte) und dem Hyundai Ioniq 5 (261 Punkte). Für das finale Voting vergeben die Juroren insgesamt 25 Punkte, wobei maximal zehn Punkte pro Auto vergeben werden können. Das Fahrzeug mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Mit neun Siegen steht die Marke Fiat bislang ganz oben, gefolgt von Renault und Peugeot mit je sechs Preisen. Ford und Opel folgen mit jeweils fünf Siegertrophäen auf Rang drei.