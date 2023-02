Das Super Seven-Konzept, das einst von Lotus-Boss Colin Chapman erdacht wurde, ist noch lange nicht tot. Liebevollst gepflegt treibt es beim britischen Sportwagenbauer Caterham immer neue Blüten. Zum neuen Modelljahr in Form der beiden neuen Varianten Super Seven 600 und Super Seven 2000.

Zwei Chassis, zwei Motoren

Beide Modelle orientieren sich mit den langgezogenen, geschwungenen vorderen Kotflügeln, diversen Chrom-Applikationen und der 14-Zoll-Bereifung optisch an der Ur-Version von 1973, packen aber unter das wenige Blechkleid im Retro-Look moderne Technik. Der Super Seven 600 übernimmt aus dem Seven 170 den aufgeladenen Suzuki-Dreizylinder mit 660 Kubikzentimetern Hubraum und 84 PS Leistung sowie 116 Nm Drehmoment. Hinzu kommt ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Den Spurt auf 100 km/h soll er damit in knapp über sieben Sekunden schaffen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei fast 170 km/h. Für den 600 steht nur das Standard-Chassis zur Verfügung, die Optionsliste zeigt sich aber prall gefüllt.

Wer den Retro-Look liebt, sich aber mehr Leistung wünscht, sollte sich dem Super Seven 2000 zuwenden. Hier verbaut Caterham den Zweiliter-Duratec-Vierzylinder von Ford, der es auf 170 PS und 194 Nm Drehmoment bringt. Geschaltet wird per manuellem Fünfgang-Getriebe. Die Spurtzeit liegt in diesem Fall bei knapp fünf Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 209 km/h erreicht. Zu haben ist der 2000 mit dem Standard-Chassis oder für Großgewachsene auch mit dem breiteren Fahrgestell.

Bestellbar sind beide Modelle seit September 2022 auch in Deutschland. Preise gab es bislang allerdings nur für den britischen Markt. Dort startet der 600 ab 29.990 Pfund (umgerechnet rund 34.300 Euro). Wenigstens 39.990 Pfund (umgerechnet etwa 45.800 Euro) will Caterham für den Super Seven 2000 haben. Im Februar 2023 nennt Caterham bei der Premiere der Modelle auf der Retromobile Show in Paris auch die Preise für das europäische Festland. Hier wird der Super Seven 600 zu Preisen ab 36.895 Euro angeboten, der Super Seven 2000 steht mit wenigstens 51.195 Euro in der Preisliste. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer muss allerdings noch hinzugerechnet werden.