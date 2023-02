Mit dem EQE SUV führt Mercedes zwei Technik-Features ein, die künftig auch in den Limousinen EQE und EQS, sowie dem EQS SUV verbaut werden. Beide zahlen auf die Reichweite ein und eines davon ist überfällig – nämlich eine Wärmepumpe. Dieses Extra schätzen Elektromobilisten über alle Marken hinweg.

Abwärme nutzen, Vorderachse abkoppeln

Eine Wärmepumpe nutzt die Abwärme der Hochvoltbatterie zum Heizen der Kabine und benötigt damit deutlich weniger Energie für diesen Vorgang. Das bringt vor allem an kalten Tagen mehr Reichweite, auch wenn sich die Ersparnis laut Hersteller nicht in WLTP-Kilometern beziffern lässt. Zudem kann eine Wärmepumpe den Akku bei einem via Navi geplanten Ladestopp rechtzeitig vortemperieren, um die Ladezeit zu verringern.

Das andere Upgrade, das Mercedes seinen EQ-Modellen zuteilwerden lässt, ist die Disconnect Unit (DCU). Das automatische Trennsystem koppelt die Vorderachse bei geringer Last komplett ab und verhindert damit Schleppverluste durch den ruhenden Motor. Natürlich gilt das nur für 4Matic-Modelle mit serienmäßigem Allradantrieb. Den beiden Limousinen EQE und EQS soll das im Betrieb rund 30 Kilometer zusätzliche Reichweite verschaffen. Wie unterhaltsam sich Streckenkilometer gestalten lassen können, sehen Sie in unserer Fotoshow zum EQE 53 AMG oben im Artikel.