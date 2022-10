Zickt der Motor, kommen wir nicht mehr voran und müssen mit hohen Ausgaben in der Werkstatt unseres Vertrauens rechnen. Häufig liegen Motorschäden im Alter des Autos, Fehlern in der Konstruktion oder technischen Problemen begründet. Manchmal ist aber auch die Art und Weise, wie wir mit unserem Wagen umgehen, schuld am Zustand des Motors. Damit Sie sich nicht über Schäden und Verschleiß ärgern müssen, verraten wir Ihnen die zwölf Todsünden für den Motor und wie Sie diese umgehen können.

Achten Sie auf Ihren Motor

Sie müssen nun keine Ausbildung in der Autowerkstatt gemacht haben, um grundlegende Probleme an Ihrem Motor selbst zu erkennen. Bei den meisten genügt ein erster Blick unter die Motorhaube. Bemerken Sie etwa, dass das Kühlwasser nicht ausreicht und Sie es immer wieder nachfüllen müssen, kann etwas mit dem Motor nicht stimmen. Auch die Kontrollleuchten sowie seltsame Geräusche können auf Schwierigkeiten hindeuten. Seien Sie wachsam und gehen Sie lieber zu früh zum Profi als zu spät. Der Gang in die Werkstatt ist ohnehin wichtig. Versuchen Sie, die Wartung Ihres Wagens nicht zu verschieben. Am Ende müssen Sie womöglich mit noch höheren Kosten rechnen.

Ihre Fahrweise hat Einfluss auf den Motor

Sie können selbst dazu beitragen, dass es Ihrem Motor gut geht. Hilfreich ist etwa eine vorausschauende Fahrweise. Schalten Sie rechtzeitig in den richtigen Gang und lassen Sie dem Motor Zeit, sich aufzuwärmen, bevor Sie Vollgas geben. Nach einer rasanten Fahrt benötigt er zudem eine Pause, in der er abkühlen kann. Achten Sie regelmäßig auf die Füllstände des Motoröls. Diese dürfen nicht zu niedrig, sollten aber auch nicht zu hoch sein. Und: Natürlich sollten Sie immer korrekt tanken. Benzin in einem Diesel-Fahrzeug ist schließlich keine gute Idee. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Todsünden, die Sie mit Ihrem Motor begehen können, zusammengefasst.