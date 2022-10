Sie möchten sich ein Auto kaufen und haben sich entschieden, nach einem Gebrauchtwagen Ausschau zu halten? Autos mit Vorbesitzer oder Vorbesitzerin haben den Vorteil, dass sie deutlich günstiger sind als Neuwagen. Trotzdem sollten Sie nicht beim nächstbesten Fahrzeug, dass Sie auf entsprechenden Portalen entdecken, zugreifen. Es gibt schließlich einige Fehler, die Sie beim Kauf machen können. Damit das nicht passiert, verraten wir Ihnen die zwölf größten Sünden beim Gebrauchtwagenkauf.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit

Der Autokauf ist eine große Sache, schließlich begleitet Sie der Wagen fortan jeden Tag. Und auch, wenn Sie einiges sparen, geben Sie dennoch eine ganze Stange Geld für das Fahrzeug aus. Umso wichtiger ist, dass Sie sich jede Menge Zeit lassen. Informieren Sie sich im Vorfeld, welche Wagen gerade auf dem Markt sind und fragen Sie sich, ob Sie bestimmte Favoriten haben. Legen Sie ein Budget fest und schauen Sie nach, wie viel die jeweiligen Autos neu kosten würden. Sind Sie unsicher, können Sie sich auch beim Profi beraten lassen.

Schauen Sie ganz genau hin

Leider meint es nicht jeder auf dem Gebrauchtwagen-Markt ehrlich mit Ihnen. Einige Verkäufer und Verkäuferinnen möchten Ihr Auto schnell und zu einem möglichst hohen Preis loswerden. Schauen Sie sich den Wagen daher genau an. Achten Sie auf mögliche Mängel – sowohl außerhalb als auch im Innenraum. Lassen Sie sich zudem alle wichtigen Dokumente zeigen. Ebenso ist eine Probefahrt wichtig, bei der Sie herausfinden, wie gut und problemlos der Wagen fährt und ob der Motor in einem einwandfreien Zustand ist. Tipp: Nur weil ein Auto relativ neu ist, muss es nicht in einem top Zustand sein. Und nur weil ein Wagen älter ist, heißt das nicht, dass er nicht mehr zuverlässig fährt. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Todsünden zusammengefasst, die Sie beim Kauf eines gebrauchten Autos vermeiden sollten.