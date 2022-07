Die Versorgung der autofahrenden Bevölkerung mit möglichst viel PS – das hat sich Dodge auf die Fahnen geschrieben. Die Amis sind stolz auf ihre Hochleistungsverbrenner, die sie für vergleichsweise niedrige Preise unters Volk bringen. Ihr Topmodell ist der Dodge Charger SRT Hellcat, dessen Motor ab 707 PS leistet. Die US-Mopar-Fanseite Mopar Insiders hat aus einer ungenannten Quelle erfahren, dass Dodge eine E85-Version des Motors plant. Jetzt ist die Leistung des V8-Aggregats durchgesickert – der Challenger Demon ist geschlagen.

Demon mit seltenem 100-Oktan-Motor

Stärkstes Modell der Challenger-Baureihe war der auf 3.300 Exemplare (3.000 für die USA und 300 für Kanada) limitierte Demon, dessen kompressorgeladener 6,2-Liter-HEMI-V8 852 PS leistet. Eine Besonderheit des Demon ist, dass sein Motor für die Verwendung von Super-Kraftstoff mit 100 Oktan zugelassen ist. Um den Motor mit 100-Oktan-Kraftstoff zu betreiben, musst der Demon-Fahrer aber noch das sogenannte Demon Crate kaufen. Teil dieses Kits waren die Direct Connection Performance Parts, zu denen auch ein neues Motor-Steuermodul und ein Schalter für die Mittelkonsole gehörten, mit denen der Fahrer den Hochoktan-Modus aktivieren konnte. Die Sensorik hat dabei permanent überwacht, ob der verwendete Kraftstoff wirklich 100 Oktan hat. Sobald sie einen niedrigeren Wert erkannt hat, hat sie den Modus automatisch deaktiviert. Beim Einsatz von 100-Oktan-Kraftstoff sollen dann immerhin 41 PS und 72 Newtonmeter mehr drin sein – die Leistung kratzt dann mit 893 PS also an der 900-PS-Grenze.

800-PS-Limit von Dodge oft übersprungen

Inzwischen hat Dodge mit dem SRT Hellcat Redeye sowie den SRT-Super-Stock- und SRT-Jailbreak-Reihen mehrere über 800 PS starke Varianten des Challenger rausgebracht. Den 100-Oktan-Modus hat aber bisher nur der Demon bekommen. Ob die Dodge-Verantwortlichen dies künftig ändern wollen, ist nicht bekannt. Aber sie stellen eine andere Hochleistungs-Variante des Motors in Aussicht, die in limitierter Stückzahl noch vor dem für 2024 avisierten Modellwechsel kommen soll. So haben anscheinend Dodge-Insider gegenüber Mopar Insiders durchsickern lassen, dass ein Motor geplant sei, der das inzwischen in Vergessenheit geratene E85 verträgt.

Zurück aus der Vergessenheit – mit 929 PS

E85 ist ein Kraftstoff, der 85 Prozent Ethanol enthält. Vor etwas mehr als zehn Jahren galten Ethanol-Kraftstoffe noch als zukunftsfähig – insbesondere, wenn das Ethanol biologisch erzeugt war. Dann kamen Zweifel an der Verwendung von Bio-Ethanol auf, weil für dessen Erzeugung teilweise landwirtschaftliche Flächen verloren gingen – es gab Sorge vor einer Konkurrenz bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln. Und für die Erzeugung aus biologischen Abfällen war anscheinend die anfallende Abfallmenge nicht groß genug. In Deutschland kam noch hinzu, dass seit dem 1. Januar 2016 auch auf den Ethanol-Anteil im Kraftstoff Steuern anfallen – die meisten Tankstellen füllten danach nicht mehr ihre E85-Tanks nach. In den USA haben die Hersteller E85 vorwiegend aus Mais gewonnen. Dodge entdeckt diesen Treibstoff jetzt wieder, um seinem hubraumstarken HEMI-Motor ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und ebenso mehr Leistung zu entlocken. Jetzt hat ein Insider gegenüber Mopar Insiders die Leistung des Bio-V8 verraten: 929 PS (909 HP). Damit wäre der legendäre Demon bei Dodge nur noch Zweiter. Dodge selbst lehnt jeden Kommentar zu dem Gerücht ab und verzichtet somit also auch auf ein klares Dementi. Auch weitere Informationen, wie beispielsweise ein mögliches Marktstart-Datum, gibt es noch nicht.

Sehr günstifg für soviel Leistung

Wenn das 6,2 Liter große HEMI-V8-Aggregat unter der Motorhaube des Dodge Charger SRT Hellcat ertönt, verschlägt's den meisten anderen Verkehrsteilnehmern die Sprache. Künftig kommt serienmäßig eine Breitbau-Karosserie und den passenden Namenszusatz Widebody. Insgesamt hat der Dodge Charger SRT Hellcat dadurch neun Zentimeter an Breite hinzugewonnen. Die Verbreiterung ist fest mit der Front verschmolzen, was den Auftritt des Body-Builders noch aggressiver macht. Trotzdem kostet das Muscle Car in den USA nur 69.645 Dollar, was aktuell etwa 63.800 Euro entspricht. Ob der serienmäßige Breitbau aus Gründen des Understatements beispielsweise auch abgewählt werden kann, ist nicht bekannt.

Angesichts der Tempolimits dort ist ein Nachteil des Breitbaus sicher zu verschmerzen: Die Höchstgeschwindigkeit sinkt von 328 Kilometer pro Stunde (ohne Widebody) auf 315 km/h. An der Sprintzeit von knapp 3,7 Sekunden hat sich jedoch ebenso wenig geändert wie an der Leistung sowie der Kraft von 881 Newtonmetern. Der Bremsweg aus Tempo 100 hingegen ist angeblich um 1,20 Meter kürzer als bisher.

Die Federrate vorn ist 32 Prozent steifer als beim Vorgängermodell. Sowohl die neue elektrische Lenkung, als auch die Brembo-Sechs-Kolben-Bremsanlage und die in drei Modi verstellbare adaptive Dämpfung von Bilstein runden das Widebody-Paket ab.

Neuer Innenraum und neues Scat Pack

Im Innenraum präsentieren sich beheiz- und kühlbare Laguna-Leder-Sitze in der ersten Sitzreihe inklusive Hellcat-Logo. Das beheizte und unten abgeflachte Multifunktions-Lederlenkrad ist auf Wunsch mit Alcantara-Bezug erhältlich. Das geräumige Ablagefach in der Mittelkonsole bietet zudem Platz für Smartphones und Co. Käufer des mit 485 PS moderater motorisierten und mit 36.395 Dollar (rund 33.300 Euro) wesentlich günstigeren Dodge Charger R/T müssen jedoch nicht neidisch auf die Höllenkatzen-Besitzer hochschauen. Für sie bietet Dodge den neuen Scat Pack Widebody, der 9.600 Dollar (8.800 Euro) Aufpreis kostet.