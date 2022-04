Mercedes unterzieht der A-Klasse-Baureihe eine Überarbeitung. In diesem Rahmen ist nicht nur das Steilheck-Modell dran, sondern auch die Limousine.

Mercedes bietet die Stufenheck-Version V177 seit September 2018 in Deutschland an. Entsprechend gibt es zur Mitte des Produktlebens eine Modellpflege. Die Tarnung an dem nun erwischten Prototyp zeigt, wo die Designer Hand anlegen.

Neue Front, neuer Grill

An der Front gibt es in Zukunft einen neu gestalteten Grill, die Radarsensoren sind künftig im Bereich des Mercedes-Sterns in der Mitte angeordnet. Des Weiteren überarbeitet Mercedes das Innen-Layout der Scheinwerfer und verpasst der Schürze ein neues Styling mit neu gestalteten Einlass-Öffnungen. Das Heck bekommt bei der Mercedes A-Klasse als Limousine ebenfalls eine neue Optik. Die Schürze erscheint sportlicher und mit neuen Sicken und Kniffen. Die Heckleuchten werden wie die Scheinwerfer mit neuem internem Layout ausgeführt.

Auch im Innenraum gibt es kleine Änderungen: Die Ausstattungspakete erhalten andere Inhalte; auch Farben, Designs und Materialien werden angepasst. Die Fahrerassistenzsysteme werden ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.

Motoren-Update

Ein "Blick" unter die Haube fördert die bekannten Aggregate zu Tage, die in Sachen Leistung aufgewertet und beim Verbrauch reduziert sind. Aktuell sind in der A-Klasse Benzinmotoren zwischen 109 und 421 PS verbaut. Bei den Dieseln reicht die Range von 116 bis 190 PS, Hybridseitig gibt es den A 250e. Vermutlich steigen mit dem Facelift dann auch die Preise. Aktuell kostet der A 180d als Limousine mit 116 PS ab 32.142 Euro. Der Benziner-Einstieg beginnt beim A 180 mit 136 PS bei 30.625 Euro.