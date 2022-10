Wenn die EU-Kommission Anfang November die Grenzwerte und Messverfahren für die neue Euro-7-Abgasnorm veröffentlicht, dürfte die Autobranche aufatmen.

Grenzwerte auf Euro-6-Niveau

In einem Entwurf für das europaweit gültige Gesetz, das vermutlich 2025 in Kraft treten soll, sind noch keine konkreten Grenzwerte genannt. Doch in der Verordnung stehe auch, dass für Pkw und Kleintransporter mit Benzinmotoren "Emissionsgrenzwerte auf dem Niveau der Euro-Grenzwerte festgelegt" würden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Montag, 24.10.2022.

Laut FAZ bedeuteten die neuen Grenzwerte für Dieselfahrzeuge "etwa in Bezug auf Stickoxide eine leichte Verschärfung", die aber laut Fachleuten machbar sein soll. Die Kommission berücksichtige demnach, dass mit dem für 2035 geplanten Aus für neue Benziner und Diesel in Pkw ohnehin keine neuen Verbrenner mehr auf den Markt kämen.

Teure Energie, weniger Verkäufe

Weiter begründe die Kommission ihren Kurswechsel mit der "aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage": Energie und Rohstoffe seien teurer geworden, der Verkauf von Autos sei zurückgegangen. Gleichzeitig müssten Firmen in die Transformation zu alternativen Antrieben investieren, so der Bericht weiter. Umweltverbände kritisierten den Entwurf. Der deutsche Verband der Automobilindustrie habe erklärt, dass Aufwand und Kosten im Verhältnis stehen müssten.

Andererseits würden Testverfahren verschärft und Messtoleranzen verringert. Für fünf Jahre will die Kommission das Recht haben, schärfere Grenzwerte in einem vereinfachten Verfahren durchsetzen können. Offen sei laut Bericht noch der Starttermin für die neue Grenzwerte – im Entwurf stehe laut FAZ anstelle der Jahreszahl noch ein "X". Europaparlament und Ministerrat müssen dem Entwurf noch zustimmen.