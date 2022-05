Das EuroNCAP-Konsortium fährt nicht nur Autos gegen die Wand und ermittelt dabei Crashtest-Ergebnisse. Beim separat durchgeführten Fahrerassistenz-Test fühlen die Tester bereits seit 2020 den Assistenzpaketen der Hersteller auf den Zahn. Die Bewertung unterteilt sich dabei in die zwei Bereiche Assistenzkompetenz und Sicherheitsunterstützung. Das Bewertungssystem orientiert sich an dem der Crashtests. Dort können Autos bis zu fünf Sterne erreichen. In der Assisted Driving-Testreihe werden bis zu vier Punkte in der Gesamtwertung vergeben. In der aktuellen Runde stellten sich der Nissan Qashqai, der VW ID.5, der Polestar 2 und der Jaguar I-Pace den Testanforderungen.

Nissan Qashqai mit vier Punkten

Das bei Nissan ProPilot mit Navi-Link getaufte System sammelte beim Thema Fahrerunterstützung einmal 75,9 und einmal 74,3 von jeweils 100 möglichen Punkten und so insgesamt eine 74-Prozent-Bewertung. Die Sicherheitsunterstützung bewerteten die Tester mit 93 von 100 möglichen Punkten. Unter dem Strich erzielt der Japaner damit vier Punkte und die Bestwertung.

Vier Punkte für den VW ID.5

VW bündelt das getestete Assistenzpaket unter dem Namen Travel Assist. Der ID.5 erreicht bei der Fahrerunterstützung 77,9 und 77 Punkte und so in Summe eine 76-Prozent-Bewertung. Im Kriterium Sicherheitsunterstützung sammelt der VW 85 Punkte. Zusammengenommen fährt der ID.5 damit ebenfalls eine Vier-Punkte-Bewertung ein.

Polestar 2 mit drei Punkten

Pilot Assist nennt Polestar sein Assistenzangebot im Polestar 2. Das erzielt bei der Fahrerunterstützung 70 und 53,6 Punkte und damit in Summe nur eine Bewertung mit 53 Prozent. Kritik gab es für die schwache Erkennungsleistung von Tempolimits. Immerhin 88 Punkte holt sich der Polestar im Kriterium Sicherheitsunterstützung. Am Ende stehen so in der Abrechnung nur drei Punkte.

Ein Punkt für den Jaguar I-Pace

Der Jaguar steigt mit dem Handicap, das älteste Modell unter den Probanden zu sein, in den Testring. Das Ergebnis zeigt dann auch, dass das InControl getaufte Paket nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Bei der Fahrerunterstützung kommt der Brite auf 80 und 53 Punkte und so auf eine 53-Prozent-Bewertung. Das Testkriterium Sicherheitsunterstützung schließt der Jaguar mit 59 Punkten ab. Kritik gab es für die schwache Erkennung von Tempolimits sowie die fehlende Überwachung der Aufmerksamkeit des Fahrers. Am Ende blieb für den Jaguar nur eine Ein-Punkt-Bewertung.