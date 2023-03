Büffeln für die Theorie, ungeduldige Verkehrsteilnehmer und Linksabbiegen. Wer von uns kann ernsthaft behaupten, mit Nostalgie auf die Zeit als Fahrschüler zurückzublicken? Bei Leuten, die von Lukas Can aus Heidelberg gelernt haben, kann man sich das allerdings gut vorstellen.

Mit Können, Ruhe und Humor

Auf seinen Social-Media Profilen postet er regelmäßig Videos aus seinem Alltag als Fahrlehrer. Dort kann man nicht nur nützliches Wissen finden, sondern auch herzhaft lachen. Zum Beispiel, wenn manch ein Fahrschüler bei der ersten Fahrstunde bereits verdächtig talentiert ist. Bei Schülern, die das Lenkrad nicht vernünftig halten, gibt es auch schon mal einen spielhaften Fingerklopfer mit dem Staubwedel. Dabei bleibt der Fahrlehrer stets locker und nahbar und verliert auch in Stresssituationen nicht die Ruhe.

Bekannt aus Internet und Fernsehen

Und das kommt gut an. Bei Instagram hat der Account “fahrlehrerlukas“ bereits über 88.000 Follower. Bei TikTok sind es sogar mehr als 580.000 Follower. Auch Fernsehsender wie der SWR, Sat.1 oder RTL haben bereits über ihn berichtet. Vor einem Mangel an neuen Fahrschülern sollte Lukas Can also wohl sicher sein. Was hoffentlich zu neuen lehrreichen und lustigen Videos führt.

