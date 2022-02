Ein Nobelhersteller wie Ferrari muss seinen Kundinnen und Kunden immer wieder etwas Besonderes bieten. Und das möglichst nicht nur auf Produktseite, sondern auch auf der Event-Ebene. Ereignisse, bei denen die solvente Kundschaft unter ihresgleichen sein und weitgehend störungsfrei und unbehelligt ihrer Leidenschaft frönen kann. Eine solche Veranstaltungsreihe ist die Ferrari Cavalcade, was übersetzt "Konvoi" oder "Korso" bedeutet.

Womit auch beschrieben wäre, um welche Art Event es sich dabei handelt: Eine Ausfahrt unter Gleichgesinnten, an der freilich ausschließlich Ferraris teilnehmen dürfen. Im vergangenen Jahr fanden sich insgesamt 129 Sportwagen mit dem "Cavallino rampante" für fünf Tage in Sizilien ein. Die 93 modernen und 36 klassischen Ferraris erkundeten Anfang September vom Basislager in der historischen Stadt Taormina aus die Ostseite der größten italienischen Insel. Es war eine Jubiläumsausgabe der Ferrari Cavalcade: Sie fand zum zehnten Mal statt.

Schon das Basismodell ist limitiert

Nun legt Ferrari etwas verspätet eine Sonderserie auf, um das damalige Jubiläum zu feiern. Auf Basis verschiedener Sportwagen-Baureihen aus Maranello entsteht die "10th Anniversary Cavalcade Collection", von der inzwischen die ersten beiden Vertreter präsentiert wurden. Den Anfang machte ein Sondermodell auf Basis des 812 Competizione, also die in allen Belangen extremisierte Hardcore-Version des V12-Sportwagens, die ohnehin schon limitiert ist: Die Italiener werden lediglich 999 Coupés und 599 als Competizione A bezeichnete Targa-Exemplare fertigen. Stückpreis: 499.000 beziehungsweise 578.000 Euro auf dem italienischen Markt. Trotzdem meldete Ferrari bereits bei deren Vorstellung: Ausverkauft!

Wobei davon auszugehen ist, dass der Vertreter der 10th Anniversary Cavalcade Collection deutlich teurer ist. Jedes Auto trägt eine individuelle Farbgebung, die eine italienische Region symbolisiert, in der bereits ein Cavalcade-Event ausgetragen wurde. Das Erstlingswerk trägt den Farbton "Blu Capri", dem Hersteller zufolge ein "wunderschöner, intensiv schillernder Blauton, der verschiedene vom Meer inspirierte Nuancen aufweist". Tatsächlich changiert die Lackierung von Blau bis Grün und weist zudem Dekorstreifen in Türkis auf. Hinzu kommen dunkle Carbon-Elemente und offenherzige Felgen, welche die gelben Bremssättel kaum verdecken – und wodurch diese optisch vielleicht etwas zu stark hervorstechen.

Heiß wie der Ätna

Eine eher gegenteilige Symbolik verkörpert das zweite Auto aus der 10th Anniversary Cavalcade Collection. Es handelt sich um einen SF90 Stradale, dessen tiefer Rotton die Bezeichnung "Rosso Taormina" trägt. Er ist benannt nach der gleichnamigen sizilianischen Stadt, in deren Nähe sich der weiterhin aktive Vulkan Ätna befindet. Die Farbgebung greift der Hybrid-Sportwagen auch im Innenraum auf. Wie beim 812 Competizione prangt auf den Türen die Startnummer 39, was die italienische Telefon-Ländervorwahl versinnbildlichen dürfte. Während auf der Fahrerseite die US-Flagge zu sehen ist, sticht rechts die italienische Tricolore ins Auge.

Von technischen Änderungen an den Autos ist dagegen nichts bekannt. Der 812 Competizione tritt also weiterhin mit einem 830 PS und maximal 695 Newtonmeter starken 6,5-Liter-V12-Sauger an. Der SF90 verfügt über einen Hybridantrieb aus V8-Biturbo und drei E-Maschinen, der eine Systemleistung von 1.000 PS und ein limitiertes Gesamt-Drehmoment von 770 Newtonmetern zur Verfügung stellt.