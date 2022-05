Langfristig hatte Fiat den Abschied vom Verbrenner bereits angekündigt. Der soll bis zum Jahr 2030 vollständig vollzogen sein. Bereits zwischen 2025 und 2030 soll die Fiat-Produktpalette schrittweise auf rein elektrische Fahrzeuge umgestellt werden, erklärte Fiat-Chef Olivier François im Rahmen einer Veranstaltung beim World Environment Day. Man wolle im Einklang mit den sinkenden Batteriekosten so schnell wie möglich Elektroautos auf den Markt zu bringen, die nicht mehr kosten als Verbrennungsmodelle.

In Großbritannien eilt Fiat jetzt seinem selbstgesteckten Zeitplan voraus und kündigt zum 1. Juli 2022 den Verkaufsstopp von reinen Verbrenner-Modelle an. Ab diesem Zeitpunkt werden nur noch elektrifizierte Autos – sprich reine E-Modelle und Hybrid-Fahrzeuge angeboten. Ganz so dramatisch wie die Ankündigung klingt, ist sie dann aber doch nicht. Das britische Fiat-Portfolio umfasst weiter die Baureihen Panda, 500, 500X und Tipo, die alle als Hybrid-Version verfügbar sind. Dazu kommt noch der Fiat 500e als einziges reines Elektroauto. Alle zusammengenommen hatten im Jahr 2021 bereits rund 60 Prozent des britischen Fiat-Absatz ausgemacht.