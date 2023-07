In einer Telefonkonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens hat Ford-CEO Jim Farley eine Überarbeitung des Ford F-150 Pick-up für den Herbst 2023 angekündigt. Der große Truck wurde 2020 in seiner jüngsten Generation vorgestellt und befindet sich damit in der Hälfte des Modellzyklus.

Während Farley in der Konferenz zu den Wirtschaftszahlen des Unternehmens von einem "brandneuen" F-150 sprach, belegen unsere Erlkönig-Bilder allerdings, dass es sich zumindest bei der Exterieurgestaltung um reine Faceliftmaßnahmen handelt. Getarnt sind lediglich Front- und Heckpartie, was für den üblichen Umfang einer solchen Modellpflege mit Änderungen an Leuchten, Grill und Schürzen spricht.

Optisch nur leichte Retuschen

Wir erwarten eine Änderung bei den LED-Tagfahrlichtern mit seitlich senkrechten Streifen, einen neuen Einsatz in der Frontschürze (der ist beim "abgeschossenen" Erlkönig nicht montiert) und eine möglicherweise stärker konturierte, über dem Kühlergrill weiter nach oben gezogene Motorhaube. Am Heck wird es eine neue Grafik für die in der Form unveränderten Rückleuchten geben und, das lassen die ersten Bilder vermuten, einen breiteren mittleren Ausschnitt im Stoßfänger.

Der unserem Erlkönig-Jäger gelungene erste "Schuss" in den Innenraum zeigt außerdem, dass wohl ein neues vertikales Display für die Multimediafunktionen Einzug hält, wie es Ford beispielsweise auch schon beim elektrischen F-150 Lightning oder auch beim neuen Ford Ranger einsetzt. Das wiederum dürfte für eine umfangreiche Überarbeitung des Armaturenträgers sorgen, worauf auch die starken Tarnmaßnahmen im Innenraum hindeuten.

In der Telefonkonferenz deutete Jim Farley zudem einen neuen PowerBoost-Hybridantrieb für den Ford F-150 an, ohne näher darauf einzugehen. Möglicherweise betrifft das die Ausweitung dieser Antriebsoption auf mehrere F-150-Varianten oder eine technische Überarbeitung des aktuellen PowerBoost-Hybrid-Antriebs. Dieser ist beim aktuellen Modell nur für den F-150 Super Crew verfügbar und kombiniert einen 35 kW starken E-Motor mit einem 3,5 Liter V6 Benziner.

Der neue beziehungsweise überarbeitete Ford F-150 wird auf der North American International Detroit Auto Show (NAIAS) debütieren, die zwischen dem 13. und 24. September stattfindet.