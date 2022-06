Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Ford starten in Kürze eine Rückrufaktion für das Modell Mustang Mach-E. Gleichzeitig stoppt Ford temporär den Verkauf des Modells. Weltweit sollen 48.924 Fahrzeuge betroffen sein.

Laut des Nachrichtensenders CNBC heißt es in einer offiziellen Ford-Mitteilung an seine Händler, dass es sich um Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 27. Mai 2020 bis 24. Mai 2022 handelt, die im mexikanischen Werk Cuautitlan vom Band fuhren.

Das Problem bestehe in einem Batterieschütz des Fahrzeugs, das bestimmt, an welche Fahrzeugkomponente die Batterie Strom senden soll. Dieses kann überhitzen, wenn das Fahrzeug an einer DC-Schnellladesäule angeschlossen ist und/oder der Fahrer das Beschleunigungspedal zum schnellen Beschleunigen ganz durchtritt. Wenn das Schütz überhitzt, könnte das Fahrzeug während der Fahrt an Leistung verlieren und möglicherweise einen Unfall verursachen.

Von dem Rückruf betroffen ist die folgende Ford-Modellreihe:

Mustang Mach-E aus dem Produktionszeitraum 27.5.2020 bis 24.5.2022 (weltweit: 48.924 Fahrzeuge)

CNBC liegt ein weiteres offizielles Fordschreiben an die NHTSA vor, wonach der Hersteller eine Lösung für das Problem im dritten Quartal anzubieten hofft, welches dann im Juli per OTA-Software-Update (Over-the-air) oder bei einem Ford-Händler erhältlich sein wird. Eine NHTSA-Fall-Nummer liegt aktuell noch nicht vor. Ob auch deutsche Kunden betroffen sind, steht ebenfalls noch nicht fest.