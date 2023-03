Ford hat für den Puma ST-X eine neue Antriebsstrang-Kombination vorgestellt. Die kombiniert den bekannten 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit Mild Hybrid-Technologie mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Vorderradantrieb.

10-PS-Nachschlag per Overboost

Die Leistung des neuen Antriebs sortiert sich mit 160 PS und 200 Nm unter der weiter angebotenen 200-PS-Variante ein. Per Overboost kann die Leistung des Dreizylinders für einige Sekunden 170 PS und ein maximales Drehmoment von 248 Nm angehoben werden. Aus dem Stand ist die Tempo-100-Marke bei Bedarf nach 7,4 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 210 km/h angegeben.

Zu den weiteren Merkmalen des neuen Puma ST-X zählen ein Sportfahrwerk mit größeren Stabilisatoren, eine direkter übersetzte Lenkung und eine hochwertige Ausstattung. Das Fahrzeug führt zudem erstmals die exklusiv für ST-Modelle entworfene Nitro Blue-Außenfarbe ein. Auf Wunsch ist das Dach in der Kontrastlackierung glänzend Schwarz verfügbar. Weitere optische Highlights sind die schwarze Kühlergrill-Einfassung und die in Kontrastfarbe schwarz lackierten Außenspiegelkappen. Ein in den vorderen Stoßfänger integrierter Splitter verbessert den Anpressdruck der Front. Ein großer Heckspoiler und ein markanter Heck-Diffusor tragen ebenfalls zum kraftvollen Auftritt des Sportlers bei, während die charakteristische ST-Front für die Motorkühlung und -effizienz optimiert wurde. Abgerundet wird die Optik durch serienmäßige 8x19-Zoll-Leichtmetallräder mit bearbeiteten Metalloberflächen und Reifen des Formats 225/40. Die verstärkte Bremsanlage übernimmt die neue Variante vom leistungsstärkeren Bruder.

Das Interieur werten unter anderem Sportsitze mit Kunstlederbezug, eine beheizbare Frontscheibe, eine induktive Ladeschale und das Infotainmentsystem SYNC 3 auf.

Die neue ST-X-Version ist voraussichtlich ab Anfang April bestellbar. Preise nennt Ford noch nicht.