Ford wird die nächste Generation des Transit Custom als Verbrenner-, Hybrid- und Elektro-Version in der Türkei bauen, parallel zum T6 von VW. Premiere feiert die E-Version des Transit Custom am 9. Mai 2022.

Ford hatte bereits im März 2021 bestätigt, dass auch die nächste Generation der Ford Transit Custom-Baureihe ein vollelektrisches Modell umfassen wird, zusätzlich zu Plug-in-Hybrid-, Mild-Hybrid- und konventionell angetriebenen Varianten. Das neue Custom-Sortiment, zu dem der Ford Transit Custom-Kastenwagen und der Ford Tourneo Custom-Personentransporter gehören, geht im ersten Halbjahr 2023 in Produktion. Jetzt hat Ford die Premiere des elektrischen Transporters für den 9. Mai 2022 angekündigt. Der ist Teil eines Mitte März 2022 verkündeten Fahrplans für kommende Elektromodelle für den europäischen Markt. Neben drei neue Elektroautos sollen bis 2024 auch vier neue Elektro-Nutzfahrzeuge an den Start gebracht werden.

In der Ford-Nomenklatur sortiert sich der Transit Custom, also die Nutzfahrzeugvariante des Tourneo Custom, zwischen dem klassischen Transit und den kleineren Modellen Transit Courier und Transit Connect ein. Der Ford E-Transit wurde bereits vorgestellt, kann vorbestellt werden und startet noch im Mai in den deutschen Markt. Beim Transit Connect hat Ford zumindest dessen Pkw-Variante Tourneo Connect schon auf die Plattform des VW Caddy umgestellt.

Ford baut auch VW Bus

Alle Versionen der nächsten Ford Transit Custom-Generation fertigt Ford Otosan, das Joint Venture von Ford in der Türkei, am Standort in Kocaeli. Als Teil der Allianz zwischen Ford und Volkswagen wird auch die nächste Generation des 1-Tonnen-Nutzfahrzeugs von Volkswagen in Kocaeli gebaut. Gemeint ist damit der VW Bus als Nutzfahrzeugvariante für Handwerker und Gewerbetreibende, der auf der Plattform des VW T6 parallel zum VW T7 und dem kommenden ID. Buzz im Programm bleibt.

Die Kooperation zielt unter anderem auf Skalierungseffekte, die die Partner durch gemeinsame Fahrzeugplattformen erreichen. Zudem können beide Unternehmen so gemeinsam mehr Technologien schneller auf den Markt bringen.

Das Montagewerk von Ford Otosan im türkischen Kocaeli wurde im Jahr 2001 eröffnet. Seit 2004 produziert das Joint Venture dort die Ford Transit Custom-Baureihe und den Transit Zwei-Tonner. Das Ford Otosan-Montagewerk Yeniköy (ebenfalls in Kocaeli) fertigt die Ford Transit Courier-Serie.